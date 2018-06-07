Защитники Куропат развешивают на стенах ресторана портреты расстрелянных (Онлайн, видео) 7.06.2018, 12:26

Фото: «Радыё Свабода»

(обновляется) В урочище продолжается акция протеста.

В урочище Куропаты возобновилась акция протеста против ресторана «Поедем, поедим». Защитники Куропат развешивают на стенах ресторана портреты расстрелянных представителей белорусской интеллигенции.

В акции участвуют один из лидеров БХД Павел Северинец, режиссер фильма «Желтый песочек» Алексей Турович, представители Молодежи БНФ, общественные активисты.

Сайт Charter97.org проводит текстовую онлайн-трансляцию акции, видео предоставило «Радыё Свабода».

12.32 Водитель не хочет уезжать и звонит кому-то по телефону.

12.28 Подъехал автомобиль, активисты не дают ему въехать на территорию ресторана.

12.27 Павел Северинец: «Спокойной работы у ресторана в Куропатах не будет».

12.20 Турович обратился к работникам милиции в штатском: «Снимите очки, чтобы мы могли посмотреть вам в глаза. А лучше - напишите рапорт об увольнении».