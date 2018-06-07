Сотрудник ресторана напал на защитников Куропат 9 7.06.2018, 14:42

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Фото: svaboda.org

По словам активистов, сотрудник ресторана «Поедем, поедим» находился в состоянии алкогольного опьянения.

На стенах вокруг развлекательного комплекса, ранее известного как «Бульбаш-холл», в котором открылся ресторан «Поедем, поедим», активисты вывешивают портреты людей, расстрелянных в Куропатах - мемориале, территория которого начинается в 50 метрах от комплекса, передает «Радыё Свабода».

Сотрудник ресторана Дмитрий начал срывать плакаты, завязалась драка с защитниками Куропат. Активисты утверждают, что Дмитрий напал на них в состоянии алкогольного опьянения, пытались задержать его, чтобы передать милиции, но в конце концов отпустили.

Режиссер Алексей Турович пошел писать заявление на работника ресторана, но отказался садиться в милицейскую машину - без этого милиционеры отказались принимать заявление о нападении.

Активисты не пропускают машины, что везут в ресторан продукты. Сотрудник ГАИ требует, чтобы активисты ушли с проезжей части - активисты отвечают, что это не проезжая часть, а «дворовая территория незаконной постройки».

Работники ресторана сорвали несколько плакатов, что развесили протестующие, но защитники Куропат не дали сорвать остальные плакаты. Милиционеры не вмешивались в стычку.