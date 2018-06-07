Белорусские писатели выступили против открытия ресторана в Куропатах 7.06.2018, 16:46

Фото: «Радыё Свабода»

«Союз белорусских писателей» выразил «решительный протест по поводу позорного события».

Совет общественного объединения «Союз белорусских писателей» выступил с заявлением, в котором выражает «решительный протест по поводу позорного события» - открытия ресторана «Поедем поедим», «посетители которого будут питаться и танцевать рядом с лесом памятных крестов курапатского мемориала», передает «Радыё Свабода».

В обращении отмечается, что фактически в 30-ю годовщину первой публикации правды про Куропатскую трагедию в еженедельнике «Литература и искусство», непосредственно возле места почитания и общественного мемориала по жертвам сталинских убийств, вопреки негативного отношения общественности, был открыт развлекательный комплекс-ресторан «Поедем поедим».

«Такого позора не знало ни одно место памяти жертв, ни один мемориал в мире: застройка вокруг них всегда непременно планируется с учетом мнений общественности, в том числе соображений морально-этических, которые, как мы вынуждены отметить, очень редко учитываются в Беларуси в отношении жертв сталинских репрессий.

С другой стороны, ни один развлекательный ресторан не откроется в Хатыни, Тростенце, как не открыт он в Освенциме. Но в Куропатах, где были расстреляны сотни белорусских поэтов, прозаиков, актеров и ученых, десятки тысяч до сих пор неизвестных людей, такое унижение по-прежнему возможно», - отмечается в заявлении.

СБП призывает владельцев земли, на которой построен комплекс, к широкому общественному диалогу, в результате которого будут выработаны меры к деэскалации конфликта и учтены все интересы. По мнению писателей, память о сотнях тысяч погибших, уничтоженных сыновей и дочерей Беларуси требует создания в Куропатах Музея жертв большевистских репрессий.