В Минске появились новые наклейки с призывом разблокировать «Хартию-97»
- 7.06.2018, 18:17
Активисты снова потребовали разблокировать независимый сайт.
Наклейки с требованием к белорусским властям отменить решение о блокировке крупнейшего независимого сайта «Хартия-97» появились в спальных районах Минска.
Также активисты распространили стикеры «Беларусь будет свободной» и «Железные люди».
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию