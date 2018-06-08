Власти допускают новое повышение пенсионного возраста в Беларуси и урезание больничных 8.06.2018, 10:45

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Начиная с прошлого года, пенсионный возраст в Беларуси ежегодно повышается.

Этот процесс должен завершиться в 2022 году, когда женщины начнут выходить на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года. При этом после 2022 года пенсионный возраст женщин и мужчин могут уравнять. Государство уже рассматривает такой сценарий, пишет naviny.by.

Гендерное равенство для пенсионеров

В Фонде социальной защиты населения, за счет средств которого население получает пенсии и пособия, уже на протяжении пяти лет (начиная с 2013-го) наблюдается дефицит. В последние годы этот дефицит покрывается благодаря субвенциям республиканского бюджета.

Такое положение дел беспокоит белорусские власти. Поэтому неудивительно, что на фоне подготовки бюджета на 2019 год власти решили обсудить, что делать с хроническим дефицитом Фонда социальной защиты населения.

По информации БелаПАН, тема дефицита ФСЗН на этой неделе выносилась на рассмотрение группы экспертов, которая собиралась в совете Республики. Среди них были руководящие работники министерств и ведомств.

«Обеспечивать сбалансированность Фонда социальной защиты населения планируется за счет комплекса мер, в том числе путем переноса некоторых расходов фонда на республиканский бюджет», — сообщил собеседник в парламентских кругах, знакомый с итогами заседания группы экспертов.

В частности, предлагается сделать так, чтобы расходы на выплату пособия по уходу за инвалидами первой группы и престарелыми, достигших 80 лет, финансировались из республиканского бюджета, а не из средств ФСЗН.

Еще одно предложение, которое озвучили власти на заседании экспертной группы, — пересмотреть подходы к оплате больничных, что также позволит снизить расходы ФСЗН. В частности, предлагается не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту первые три календарных дня, а оплачивать их только с четвертого дня временной нетрудоспособности.

В среднесрочной перспективе государство планирует принять и иные меры, которые позволят не допустить увеличения нагрузки на ФСЗН в связи со старением населения. В частности, на официальном уровне рассматривается возможность дальнейшего повышения пенсионного возраста.

«Предложение, которое было озвучено в cовете республики, заключается в том, чтобы продолжить повышение пенсионного возраста для женщин. Новый этап повышения пенсионного возраста в этом случае может начаться в 2023 году», — сообщил собеседник БелаПАН в парламентских кругах.

Напомним, в 2016 году в Беларуси уже было принято решение повышать пенсионный возраст для женщин и мужчин с 2017-го ежегодно на шесть месяцев. В результате, за 2017-2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, а мужчин — с 60 до 63 лет.

По оценкам государства, увеличение пенсионного возраста для женщин с 58 до 63 лет, которое можно осуществить в 2023-2032 годы, позволит не допустить увеличения дефицита ФСЗН и при этом сохранить пенсии на нынешнем уровне (не менее 40% от среднемесячной зарплаты).

Неизбежная перспектива

Белорусские экономисты полагают, что избежать повышения пенсионного возраста для женщин до уровня мужчин вряд ли удастся.

«Сохранить право женщин выходить на пенсию на пять лет раньше мужчин вряд ли получится. С учетом старения населения это потребует либо увеличения взносов в ФСЗН, которые и так высоки, либо снижения пенсионных выплат, но они и так невелики. Поэтому повышение пенсионного возраста женщин до уровня мужчин, скорее всего, произойдет», — отметила в комментарии научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Мария Акулова.

Расчеты экспертов, основанные на демографических данных, подтверждают этот вывод.

«Наши расчеты, которые мы делали в рамках исследований, показывают, что для недопущения роста дефицита ФСЗН в долгосрочной перспективе пенсионный возраст женщин нужно поднимать до уровня мужчин. Поэтому, скорее всего, в 2022 году процесс повышения пенсионного возраста в Беларуси не остановится», — предполагает академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

Повышение пенсионного возраста женщин в долгосрочной перспективе — вполне логичный процесс, считает экономист.

«Учитывая, что женщины в среднем живут на 10 лет дольше мужчин, такие изменения можно понять. При этом огорчает другой факт. Шаги государства, касающиеся пенсионной системы, пока ограничиваются лишь мерами по повышению пенсионного возраста, хотя давно уже стоило задуматься о стимулировании развития накопительной пенсионной системы», — считает Борнукова.

Кстати, на заседании группы экспертов вопрос о том, что пенсионные выплаты должны быть увязаны с размером пенсионных взносов, поднимался и обсуждался.

«Очевидно, чтобы накопительная пенсионная система развивалась, необходимо обеспечить не только макроэкономическую стабильность, но и возможность населения хеджировать валютные риски. Население станет хранить сбережения не в своем шкафу, а делать добровольные пенсионные взносы только в том случае, если будет уверено, что такие накопления не обесценятся», — подчеркивает Мария Акулова.

К слову, майский опрос Нацбанка показал, что население ожидает постепенное снижение инфляционных процессов, но по-прежнему предпочитает хранить сбережения в иностранной валюте. Так поступают 76,2% опрошенных, в пользу сбережений в нацвалюте высказались только 23,8% респондентов.

В общем, делать долгосрочные рублевые накопления белорусы сейчас вряд ли готовы. А вот готовиться к продолжительной профессиональной карьере стоит. Сигналы, которые поступают от государства, свидетельствуют, что, вероятно, пенсию многие люди увидят нескоро, поэтому рассчитывать в преклонном возрасте стоит в первую очередь на себя.