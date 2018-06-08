Ученые выяснили, сколько людей нужно для организации успешной революции 4 8.06.2018, 12:49

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Исследования из Пенсильвании опровергли «теорию большинства».

Масштабные изменения в обществе и революции становятся успешными только в том случае, если их поддерживает как минимум четверть населения, заявляют социологи в статье, опубликованной в журнале Science.

"Даже если какая-то группа людей находится на пороге масштабных изменений, они сами этого не осознают и не понимают, что произойдет в ближайшем будущем. Если их сторонников даже чуть-чуть не хватает, то все усилия активистов будут напрасны. Но удивительно, что когда их число достигает магической отметки в 25%, они резко меняют мнение всего общества", — заявил Дэмон Центола (Damon Centola) из университета Пенсильвании в Филадельфии (США).

В последние годы ученые активно начали задумываться над тем, какие принципы управляют поведением больших групп людей и неразумных существ. Подобная информация, как сегодня считают исследователи, критически необходима для понимания того, как распространяются эпидемии, и защиты от потенциально смертельных вспышек Эболы и других крайне опасных и заразных болезней.

К примеру, в сентябре 2015 года американские математики выяснили, как работает "коллективный разум" толпы, а пять лет назад они выяснили, как революционные волнения распространяются по широким слоям населения, изучив то, какую роль играл Twitter и другие соцсети в организации "арабской весны". В свою очередь, ученые из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге недавно выяснили, как работает общественный консенсус и "сарафанное радио".

Социологи из Пенсильвании заинтересовались другим схожим вопросом – когда наступает тот момент, как выражался Ленин, когда "верхи не могут, низы не хотят", и в обществе происходит радикальная смена всего и вся.

За последние три века в мире произошло несколько десятков крупных революций, часть из которых завершилась полной удачей, а другие – полностью провалились.

Центола и его коллеги выяснили, с чем были связаны эти успехи и провалы, экспериментируя на двух сотнях добровольцев, набранных в глобальной сети. Ученые разбили их на десять групп и предложили поучаствовать в излюбленном развлечении всех пользователей сети – спорах о том, какие слова нужно употреблять при описании тех или иных объектов или феноменов.

Участники этих "дискуссий" были материально заинтересованы в том, чтобы прийти к единому знаменателю – в таком случае ученые выдавали им небольшую, но приятную денежную награду. Выражение альтернативного мнения в таком случае, было невыгодно и с материальной, и с социальной точки зрения, так как "диссидент" бил и по своему карману, и "подставлял" весь коллектив.

Меняя число "активистов" в этих группах, ученые пытались понять, когда возникнет знаменитая ленинская "революционная ситуация", при развитии которой "народные массы" уступят мнению революционеров и откажутся от общепринятого мнения.

Эти опыты неожиданным образом показали, что подобные сдвиги начинали происходить только тогда, когда число сторонников революционных идей в группе достигало 25%. Удивленные таким результатом, ученые проверили, что произойдет, если сделать общество более "авторитарным" и консервативным, утроив и удвоив денежную награду за соблюдение традиций.

Подобные меры никак не поменяли результат эксперимента – революция и в этих случаях начиналась тогда, когда каждый четвертый член группы становился носителем ее идей. С чем это связано, социологи пока не знают.

Этот вывод, как отмечает Центола, противоречит классическим представлениям экономистов о том, что подобные изменения происходят только тогда, когда их поддерживает более 51% населения, и очень хорошо объясняет то, зачем власти Китая культивируют небольшие группы "ботов", поддерживающих официальную позицию КПК и других партийных органов, во всех социальных сетях Поднебесной.