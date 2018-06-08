Евродепутаты требуют немедленно разблокировать сайт «Хартия-97» в Беларуси 1 8.06.2018, 14:42

Главный редактор Charter97.org провела ряд встреч в Европарламенте.

В течение четырех дней, с 4 по 7 июня, главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина провела ряд двухсторонних встреч с депутатами Европарламента. На встречах обсуждались продолжающаяся блокировка Charter97.org, усиливающие цензуру в интернете новые поправки в закон о СМИ, преследование журналистов и видео-блогеров, ухудшающаяся ситуация со свободой слова и нарастающая угроза от российской пропаганды.

Наталья Радина встретилась с главой Комитета по безопасности и обороне Анной Фотыгой (Польша), заместителем главы Комитета по безопасности и обороне Клэр Муди (Великобритания), заместителем главы Комитета по правам человека Кристианом Преда (Румыния), главой делегации в Евронесте Ребеккой Хармс (Германия), евродепутатами Эльмаром Броком (Германия), Михаэлем Гахлером (Германия), Космой Злотовским (Польша), Индреком Тарандом (Эстония), Пятрасом Аштравичюсом (Литва), Бронисом Ропе (Литва), Джули Вард (Великобритания), главой подразделения Восточного партнерства в Европейской службе внешних действий Дирком Шубелем, представителями аналитических центров, фондов и журналистами. Помимо этого, Наталья Радина приняла участие в конференции «Беларусь-2018: голоса гражданского общества», организованной фракцией Европейской Народной Партии в Европарламенте.

«Депутаты Европарламента намерены добиваться исполнения недавно принятой ими резолюции по Беларуси, в которой отмечалось ухудшение ситуации с права человека и свободы слова в Беларуси, содержалось требование немедленно разблокировать сайт Charter97.org, а также заявлялось о необходимость поставить отношения ЕС и Беларуси в зависимость от соблюдения режимом Лукашенко прав человека.

Европарламентарии очень критически относятся к политике европейских комиссаров в отношении Беларуси. Напомним, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини совместно с режимом Лукашенко запускает кампанию под названием «Вместе изменим жизнь к лучшему», а 21 июня в Минск приезжает европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, а также комиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль.

Вояжи европейских комиссаров в Беларусь вызывают недоумение евродепутатов. Многие выражали возмущение тем фактом, что два европейских чиновника высокого ранга прибудут с официальным визитом в Беларусь в то самое время, когда в стране продолжается блокировка «Хартии-97» и усиливаются репрессии против журналистов. Евродепутаты намерены добиться от еврокомиссаров, чтобы на встречах с официальными лицами они подняли проблемные вопросы и призвали власти Беларуси немедленно разблокировать Chаrter97.org и прекратить наступление на права человека и свободу слова. Как заявила глава Комитета по безопасности и обороне Анна Фотыга, сейчас не время для критического взаимодействия с белорусскими властями, пришло время оказать давление на режим», - сказала Наталья Радина.