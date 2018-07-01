Центробанк России печатает еще 212 миллиардов инфляционных рублей 1.07.2018, 10:09

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Российская экономика тщетно борется с законами природы, сформулированными еще Ломоносовым и Лавуазье.

Несмотря на то, что с момента падения банка ФК "Открытие" прошел уже почти год, ЦБ продолжает денежную эмиссию, заливая сотни миллиардов рублей в банк, который некогда был крупнейшим частным в России, а теперь представляет из себя "черную дыру", безостановочно поглощающую господдержку, пишет finanz.ru.

Как сообщил ЦБ в пятницу, на санацию "Открытия", а также Бинбанка будет выделено еще 212 миллиардов рублей. Общая сумма вливаний в национализированные в 2017 году банки достигнет 2,8 триллиона рублей, хотя изначально ЦБ оценивал расходы "чуть больше триллиона".

ЦБ выкупит допэмиссию акций ФК "Открытие" на 42,7 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку компаний, входящих в группу банка, объявил регулятор.

Речь идет в первую очередь о пенсионных фондах, которые позволяли банку активно наращивать бизнес за счет накоплений населения. НПФ "Лукойл-гарант", "НПФ электроэнергетики" и НПФ РГС получат 31,8 млрд рублей. Еще 2 млрд рублей будет выделено Банку РГС, а 8,8 млрд рублей - самому ФК "Открытие".

Это, как объясняет регулятор, поможет компенсировать убытки от вложений в акции "Росгосстраха" (миноритарным пакетом акций страховщика ранее владел НПФ "Лукойл-гарант"), а также в активы "Открытие холдинга" и группы О1 пенсионного магната Бориса Минца, который допустил дефолт по долгам на сумму больше 15 млрд рублей, после чего покинул Россию в направлении Лондона.

Кроме вложений в капитал, ЦБ предоставит дополнительное финансирование для создания банка проблемных и непрофильных активов - на базе банка "Траст", объединенного с Рост банком.

ЦБ разместит пятилетний депозит в ФК "Открытие" на 63,3 млрд рублей - средства необходимы, чтобы передать проблемные активы "Открытия" банку Траст.

Также ЦБ разместит депозиты на 3-5 лет в "Трасте" и Рост банке - на 73,8 и 37,1 млрд рублей соответственно. Это позволит выкупить непрофильные и некачественные активы с балансов Бинбанка, НПФ "Лукойл-гарант", "НПФ электроэнергетики" и НПФ РГС, а также с баланса "Росгосстраха".

Хотя эти вливания представляют собой чистую денежную эмиссию и оплачиваются "печатным станком", ЦБ такие формулировки очень не любит, и он отчасти прав, указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов: выделенные средства возвращаются обратно в центробанк - на депозиты или через покупку его облигаций и таким образом стерилизуются.

"Но чудес в природе не бывает. Ещё Ломоносов и Лавуазье в 18 веке сформулировали закон сохранения массы вещества, который в переложении на экономику выглядел бы примерно так: если где-то что-то украли, кто-то должен за это заплатить", - пишет Тремасов.

"В данном случае платит общество, но не через инфляционный налог, а через повышенные издержки, связанные с более высокой стоимостью финансовых ресурсов, - объясняет эксперт. - 4 трлн рублей избыточной ликвидности в системе, образовавшейся за последний год в результате спасения рухнувших банков, и которую нужно как-то связывать, чтобы не было инфляционного всплеска, являются важным фактором, ограничивающим возможности ЦБ по снижению уровня процентных ставок в экономике".