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Беларусь отгородится от Украины противопожарной дамбой со рвом

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  • 1.07.2018, 18:59
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Беллесхоз хочет сделать на границе с Украиной 11-километровый кавальер.

Таким способом специалисты полагают решить проблему лесных пожаров, которые приходят с украинской стороны.

Как сообщает Зеленый портал, в 2015 году, когда было сухо, пожары уничтожали сотни гектаров леса и чаще всего огонь распространялся из Украины.

Кавальером называется гидротехническое сооружение в виде дамбы с канавами с обеих сторон. На каждых 500 метрах кавальера сделают песчаные перемычки, так как там торфяной грунт, легкий на возгорание. Ввысоту дамба достигнет полтора метра, вширину — 6,5 метра. Начнется она в Столинском районе возле села Деревная, в 60 километрах от белорусско-украинской границы.


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