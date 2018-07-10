Долговой кризис – основная угроза для белорусской экономики 10.07.2018, 19:47

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В Беларуси есть риск широкомасштабного долгового кризиса.

Высокий уровень долговой нагрузки, как фирм, так и государства, делает их уязвимыми к негативным изменениям конъюнктуры.

При этом тесная взаимосвязь между различными видами долгов обусловливает актуальность для Беларуси риска широкомасштабного долгового кризиса.

Об этом идет речь в новой аналитической работе старшего научного сотрудника Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Дмитрия Крука «Перспективы и вызовы для белорусской экономики в среднесрочном периоде (2018-2020гг)». Отдельную главу исследования автор посвятил угрозе актуализации долговых проблем в Беларуси, пишет thinktanks.by.

Вероятные источники проблем

Как отмечает Дмитрий Крук, долговая проблема в сегодняшней белорусской экономике многогранна: многие долги связаны друг с другом и/или потенциально могут трансформироваться в госдолг. Это обусловливает широкий перечень сценариев развития потенциального долгового кризиса и его быстрого распространения по всей экономике. Потенциальными источниками долговых проблем белорусской экономики на сегодня являются:

1.Госдолг;

2.Долги местных органов власти;

3.Валютные облигации Национального банка, держателями которых являются коммерческие банки;

4.Частные долги (преимущественно госпредприятий) перед коммерческими банками и Банком развития.

Все эти долги связаны друг с другом и при актуализации в одном из секторов могут достаточно быстро распространиться на другие секторы.

Причины накопления долгов

Как напоминается в работе, исходной причиной создания больших долгов Беларуси стали экономически необоснованные заимствования государства в период 2007-2014 годов (они были нацелены на поддержание искусственно завышенных уровней внутреннего спроса и обменного курса), а также массовые заимствования госпредприятий в период 2010-2014 годов в рамках кампании модернизации.

Последние призваны были стимулировать рост производительности в национальной экономике и за счет этого обеспечить возможность погашения обязательств. Однако отдача от кампании модернизации на макроуровне не ощущается до сих пор, тогда долговое давление может усилиться.

Сценарий относительной стабильности

Как прогнозирует Дмитрий Крук, прямой государственный долг (в расширенном определении) в среднесрочной перспективе (при базовом сценарии) будет находится в диапазоне 45-50% от ВВП, обусловливая необходимость ограничительной фискальной политики. Номинал госдолга (в расширенном определении) на сегодня составляет около 26 млрд долларов, причем свыше 95% этого долга номинировано в иностранной валюте. Это означает, что при сценарии низкого роста, сопровождаемого перманентным ослаблением национальной валюты, коэффициент долговой нагрузки (долг по отношению к ВВП) будет оставаться относительно стабильным, сохраняя лишь слабый потенциал для сокращения. Однако при определенных рисках, долговая нагрузка может резко возрасти.

Риски для устойчивости госдолга

Дмитирий Крук убежден, что одним из рисков для устойчивости госдолга является отсутствие экстренного доступа к внешнему финансированию.

«Важной характеристикой в обслуживании госдолга является недостаток собственных валютных доходов бюджета для обслуживания и погашения госдолга. На сегодня устойчивыми в среднесрочной перспективе (при наиболее оптимистичных допущениях) можно считать лишь не более USD 2 млрд валютных поступлений бюджета, тогда как потребность в иностранной валюте для обслуживания обязательств по долгу в ближайшие годы будет устойчиво превышать USD 3 млрд. В случае, если какой-то из планируемых притоков внешних ресурсов окажется недоступным, это может актуализировать череду негативных импульсов в рамках долговой проблемы на макроуровне», - говорится в аналитической работе.

Кроме того, в ней отмечается, что устойчивость госдолга также чувствительна к обменному курсу национальной валюты и ухудшению макроэкономической динамики - зависит от темпа экономического роста и его устойчивости.

Также негативное скажется на устойчивости госдолга невозможность восстановить платежеспособность предприятий, держателем долга которых является государство.

Дмитрий Крук отмечает, что долг, держателем которого являются местные бюджеты (а это 5.3 млрд рублей, из, которых ощутимая часть также номинирована в иностранной валюте), де-факто являются скрытым госдолгом и на них также распространяются вышеперечисленные соответствующие риски.

Автор исследования предполагает, что проблемные долги, держателем которых являются банки (в первую очередь, государственные), также вполне вероятно недооценены и по-прежнему велика уязвимость качества этих долгов к макроэкономической конъюнктуре.

«Спусковые крючки» долгового кризиса

Вероятными «спусковыми крючками» для долгового кризиса, на взгляд Дмитрия Крука, могут стать: ухудшение макроэкономической конъюнктуры, в частности, замедление роста/рецессия и/или существенное обесценение национальной валюты; отсутствие доступа к (экстренному) рефинансированию по госдолгу; приближение пиковых выплат по долгам госпредприятий.

«При этом, неплатежи по долгам могут распространяться как от госдолга к (формально) частному долгу, либо же наоборот. Например, коммерческие банки как крупные держатели валютных гособлигаций напрямую пострадают от проблем с выплатами по госдолгам при наличии таковых. В свою очередь, правительство, как владелец государственных банков или прямой держатель долга предприятий будет испытывать воздействие невыплат по частным долгам, при наличии таковых», - отмечает экономист.

По его мнению, «ослабление указанных отдельных предпосылок и нейтрализация угрозы долгового кризиса в целом» должно являться приоритетной задачей для кратко- и среднесрочной политики экономических властей, а также и институциональной политики белорусского государства.