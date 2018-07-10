Лукашенко подписал указ о создании новой структуры в Минобороны 2 10.07.2018, 20:07

Новое управление будет заниматься техническим контролем и приемкой вооружений, техники и имущества.

Александр Лукашенко распорядился создать в Министерстве обороны республики новую структуру – управление представительств, сообщает пресс-служба диктатора.

Указ, которым создается управление, белорусский правитель подписал во вторник 10 июля. Целью новой структуры является оптимизация деятельности военных представительств военного ведомства.

«Учреждение является государственной бюджетной организацией, подчиненной Миобороны, основной его задачей определено осуществление технического контроля и приемки вооружения, военной техники и военно-технического имущества», – отмечает пресс-служба диктатора.

Там также сообщили, что численность и структуру нового учреждения определит министерство.