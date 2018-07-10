Иммиграция в Литву впервые с 2004 года превысила эмиграцию 10.07.2018, 20:50

1,427

Фото с сайта tourradar.com

В страну-соседку въехало больше людей, чем покинуло ее.

Иммиграция в Литву впервые после вступления страны в Евросоюз в 2004 году превысила эмиграцию: в страну въехало больше людей, чем покинуло ее, пишет Delfi.lt со ссылкой на отчет за первое полугодие Департамента статистики Литвы.

Второй месяц подряд ведомство фиксирует ситуацию, при которой официальная иммиграция больше, чем эмиграция.

По его данным, с января по июнь в Литву иммигрировали 19,2 тысячи человек, две трети из которых составили вернувшиеся граждане Литвы. За тот же период 2017 года было насчитано 9,3 тысячи иммигрантов. Покинуло Литву 20 тысяч постоянных жителей. Годом ранее этот показатель составлял 26 тысяч человек.

За годы независимости население Литвы из-за отрицательного демографического прироста и массового выезда на заработки сократилось с 3,7 млн в 1990 году до 2,8 миллиона.