Появилось видео падения с 7-го этажа ребенка, которого поймали прохожие 7 10.07.2018, 21:15

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Фото: ctv.by

Ребенка поймали прохожие.

Появилось видео падения в Минске с 7-го этажа 5-летнего ребенка, которого поймали прохожие. Как информировал Charter97.org, происшествие случилось около 19.00 в понедельник на улице Маршала Лосика.

Люди заметили мальчика, который висел на подоконнике. Мужчины успели растянуть покрывало, которое принесла женщина. На него и упал ребенок. Покрывало не выдержало и порвалось, поэтому мальчик получил травмы (у него гематомы, закрытая черепно-мозговая травма, переломов нет), но остался жив.

Он находится в больнице. Любительское видео показал телеканал СТВ.

По словам очевидцев, мать мальчика гуляла во дворе с двумя маленькими детьми (это произошло в многодетной семье). Она, якобы, поссорилась с мальчиком и оставила его дома.

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.