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Лукашенко предложил «Мисс Беларусь 2018» возглавить колхоз

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  • 10.07.2018, 21:48
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Мария Василевич

Девушка заявила, что готова попробовать себя в сельском хозяйстве.

Победительница национального конкурса «Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич была замечена рядом с Александром Лукашенко во время посещения колхоза «Родина» в Белыничах, передает «Белсат».

Как сообщает БелТА, 10 июля Мария Василевич присутствовала на местном празднике в агрогородке Вишов, где чествовали работников сельскохозяйственного кооператива. Что она там делала – государственные СМИ не уточняют. Этот агрогородок сегодня посетил и Лукашенко.

Посещая музей колхоза «Родина», Лукашенко предложил Марии Василевич присесть за стол первого председателя хозяйства и в шутку предположил, что, возможно, ей придется возглавить сельскохозяйственное предприятие.

Позже девушка заявила журналистам, что если Лукашенко говорил серьезно, и предложение будет в силе, то готова попробовать себя в сельском хозяйстве, а сначала ей необходимо отработать двухлетней контракт по месту своей текущей работы.

Финал конкурса «Мисс Беларусь 2018» 4 мая прошел во Дворце республики в Минске. Победила 20-летняя Мария Василевич. В этом году девушка окончила БГЭУ. За финалом конкурса традиционно наблюдал Лукашенко.


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