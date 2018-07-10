«Бенфика» пригласила спасенных в Таиланде подростков в академию футбола 1 10.07.2018, 22:17

Все расходы португальский клуб берет на себя.

Португальский футбольный клуб «Бенфика» пригласил спасенных из затопленной пещеры в Таиланде подростков и их тренера на недельную стажировку в академию команды, говорится в сообщении на сайте клуба. Все расходы португальская сторона берет на себя. Президент клуба отправил письмо послу Таиланда в Португалии, в котором сообщил, что «Бенфика» готова принять 12 подростков и их тренера на базе в Сейшале, передает РБК.

«Этот жест поможет детям вновь обрести счастье и улыбку, которая никогда не должна сходить с лица ребенка», — говорится в письме.

Подростковая футбольная команда и их тренер пропали 23 июня. Позднее выяснилось, что они заблокированы в затопленной пещере Кхао Луанг в заповеднике Понг Пха. Их обнаружили 2 июля. Спасательную операцию организовывали несколько дней. 12 детей и их тренера выволяли из пещеры по одному в течение трех дней. Последние были доставлены в безопасное место 10 июля.