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Фотофакт: В Бресте прошла акция «Свободу Хартии-97!»

  • 11.07.2018, 12:20

В городе появилась масштабная инсталляция в поддержку независимого сайта.

В Бресте прошла акция «Свободу Хартии-97!». Оригинальные граффити появились на улице Буденного, сообщил Charter97.org читатель.

«Это оригинальная стрит-арт инсталляция в поддержку «Хартии-97» и всех борцов за свободу Беларуси 21-го столетия», - говорится в сообщении.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.


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