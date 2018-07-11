Фотофакт: В Бресте прошла акция «Свободу Хартии-97!»
- 11.07.2018, 12:20
В городе появилась масштабная инсталляция в поддержку независимого сайта.
В Бресте прошла акция «Свободу Хартии-97!». Оригинальные граффити появились на улице Буденного, сообщил Charter97.org читатель.
«Это оригинальная стрит-арт инсталляция в поддержку «Хартии-97» и всех борцов за свободу Беларуси 21-го столетия», - говорится в сообщении.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию