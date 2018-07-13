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Марина Носенко: Мы продолжаем требовать немедленного освобождения Полиенко

  • 13.07.2018, 20:10
Дмитрий Полиенко
Фото: spring96.org

В октябре этого года политзаключенный должен выйти на свободу.

«Когда человек становится более взрослым, то открываются глаза на многие вещи, - написал политзаключенный Дмитрий Полиенко в одном из своих последних писем на волю. - У него меняются взгляды, идет процесс становления личности...»

В октябре этого года Дмитрий должен выйти на свободу, но его друзья, те, кто просто солидарен с Полиенко, продолжают акцию солидарности с узником совести, сообщает сайт palitviazni.info.

"Мы продолжим требовать его немедленного освобождения через постоянные публикации о Дмитрии Полиенко на своих страницах в социальных сетях, через СМИ и любое другое распространение информации», - говорит подруга активиста Марина Носенко.

Напомним, Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании «Критическая масса», которое проходило 29 апреля 2016 г. в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района г. Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса ("насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел") и частью 2 статьи 343 УК. Дмитрий Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района г. Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, и отменена отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжалование, активист был направлен в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком в 1,5 года.

22 августа 2017 года Amnesty International признала Дмитрия Полиенко узником совести.


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