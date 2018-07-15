Белорусы приняли участие в Марше порабощенных народов в Нью-Йорке 1 15.07.2018, 19:44

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Фото: facebook.com

Марш состоялся сегодня, 15 июля.

В воскресенье, 15 июля 2018 на Манхеттене в Нью-Йорке состоялся марш порабощенных народов с участием белорусов. Это акция солидарности с народами, которые оказались под гнетом.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил активист Вадим Васильев.

Фото: facebook.com

Начиная с 1959 года, Марш порабощенных народов открывает мероприятие Неделя порабощенных народов, который был создан, чтобы обращать внимание американского общества на положение народов, порабощеннх коммунистическими, а сейчас посткоммунистическими и другими тираниями и диктатурами.