Активист в Нью-Йорке потребовал разблокировать Сharter97.org 2 15.07.2018, 20:33

Вадим Васильев вышел на Марш порабощенных народов в майке «Свободу Хартии-97!».

В Нью-Йорке прошел Марш порабощенных народов с участием белорусов. Активист Вадим Васильев вышел на Марш в майке «Свободу Хартии-97!».

ФОто: facebook.com

ФОто: facebook.com

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.