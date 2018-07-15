Активист в Нью-Йорке потребовал разблокировать Сharter97.org

Активист в Нью-Йорке потребовал разблокировать Сharter97.org2
- 15.07.2018, 20:33
Вадим Васильев вышел на Марш порабощенных народов в майке «Свободу Хартии-97!».
В Нью-Йорке прошел Марш порабощенных народов с участием белорусов. Активист Вадим Васильев вышел на Марш в майке «Свободу Хартии-97!».
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию