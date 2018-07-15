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Активист в Нью-Йорке потребовал разблокировать Сharter97.org

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  • 15.07.2018, 20:33

Вадим Васильев вышел на Марш порабощенных народов в майке «Свободу Хартии-97!».

В Нью-Йорке прошел Марш порабощенных народов с участием белорусов. Активист Вадим Васильев вышел на Марш в майке «Свободу Хартии-97!».

ФОто: facebook.com
ФОто: facebook.com

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.


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