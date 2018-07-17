Евродепутат от Каталонии: Что Еврокомиссия делает для отмены блокировки «Хартии-97»? 4 17.07.2018, 12:50

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Хорди Соле

Соответствующий письменный запрос направлен еврокомиссару Йоханнесу Хану.

Член Европарламента Хорди Соле (Каталония) направил запрос Йоханнес Хану, Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства. Член Европарламента напомнил о своей просьбе, касающейся блокировки сайта Charter-97, а также дополнениях к закону о средствах массовой информации. Он также попросил комиссара Хана предоставить список действий, которые комиссия намерена предпринять для снятия блокировки с Хартии, чтобы защитить свободу слова в Беларуси.

Полный текст документа представлен ниже:

- 24 января Министерство Информации Беларуси без предварительного уведомления отдало приказ о блокировке популярного независимого сайта Charter97.org на территории Беларуси (1).

Это явилось очередным тяжелым ударом по свободе слова и праву на доступ к информации в Беларуси. В рейтинге мирового индекса свободы прессы за 2018 год Беларусь занимает 155 место (2).

Международные призывы к снятию блокировки с Хартии были проигнорированы властями Беларуси. В тоже время парламентом были приняты дополнения к закону о средствах массовой информации, направленные на ужесточение контроля над источниками информации, в особенности над онлайн изданиями, включающими и социальные сети.

Между тем, власти продолжают оказывать давление на правозащитников, независимых журналистов и активистов оппозиции. Они используют судебную систему для их преследования, практикуют превентивные или административные задержания, а также налагают огромные штрафы (3).

Принимая во внимание рабочую поездку комиссара Хана в Беларусь 21-22 июня:

- Воспользовался ли комиссар Хан возможностью для обмена мнениями по поводу блокировки сайта Charter97.org во время участия в диалоге по вопросам сотрудничества и предоставил ли он комментарии?

- Воспользовался ли комиссар Хан возможностью ознакомить нас со списком действий, которые Еврокомиссия собирается предпринять для предотвращения ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси, главным образом со свободой слова?