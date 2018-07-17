Дерзкая акция в Кобрине: патриоты показали настоящее лицо Суворова 14 17.07.2018, 13:23

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На стенах музея российского военачальника появилось масштабное граффити.

В самом центре Кобрина на стенах так называемого «военно-исторического музея Суворова» появилась масштабная инсталляция, сообщил Charter97.org читатель.

«Целью данной акции было показать истинное лицо и зловещую роль в истории Беларуси «великого генералиссумуса». По иронии судьбы Кобрин, один из найболее потерпевших от суворовского нашествия беларуских городов, сейчас имеет несколько улиц, парков, музеев, гостиниц, носящих имя Суворова. Но кобринцы помнят историческую правду: Суворов - палач белорусского народа и его свободы; присваивать имя палача - позор!», - написал читатель.