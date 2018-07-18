Как перевозить лекарства через границу 18.07.2018, 16:32

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Что можно и что нельзя.

Про то, как перевозить лекарства через границу рассказал начальник кинологического отдела Витебской таможни, пишет «Витебский курьер».

- Собираюсь в поездку в Украину, хочу взять с собой лекарственное средство «карбамазепин». Требуется ли мне иметь при себе какие-либо разрешающие документы, если да, то какие? Хотелось бы получить достоверный ответ, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Отвечает начальник кинологического отдела Витебской таможни Илья Сергеев:

«Актуальный вопрос для отпускного периода. Физические лица имеют право ввозить препараты, содержащие в своем составе наркотические средства для лечения в количестве, не превышающем трехсуточную потребность, или содержащие психотропные вещества (такие как «псевдоэфедрин», «трамадол», «декстрометорфан», «бромазепам») в количестве не более 90 разовых доз. Такие лекарственные средства допускается перемещать только для личного применения по медицинским показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества лекарства. Чаще всего к таким препаратам относятся снотворные, успокоительные, диуретики, препараты от кашля, от сердца и т.д.

Что касается лекарственного препарата «Карбамазепин», то с 2015 года он не подлежит государственному контролю. Следовательно, препарат можно беспрепятственно перемещать через границу Беларуси.

Если Вы не уверены, что в составе лекарственных средств в Вашем багаже нет запрещенных веществ или перемещаете лекарства, содержащие в своем составе сильнодействующие, наркотические и психотропные вещества, по медицинским показаниям, Вам следует заполнить пассажирскую таможенную декларацию. Во втором случае также необходимо иметь при себе соответствующие медицинские документы (рецепт, справка от врача и выписка из истории болезни, или их заверенные надлежащим образом копии).

Более подробно по ввозу лекарственных средств можно ознакомиться на интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь customs.gov.by.