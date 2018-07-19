Депутаты Европарламента требует объяснить политику ЕС в отношении Беларуси 19.07.2018, 11:58

Анна Фотыга

Отсутствие реакции со стороны ЕС на нарушения свободы слова в Беларуси вызывает вопросы.

Глава Комитета по безопасности и обороне Европейского парламента Анна Фотыга и евродепутат Косма Злотовский (депутаты представляют Польшу) отправили официальный запрос Верховному комиссару ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президенту Еврокомиссии Федерике Могерини.

Charter97.org приводит текст документа целиком:

- В недавнее время в Беларуси был разработан проект поправок в закон о СМИ, который предоставляет юридическую основу для беспрецедентных ограничений свободы слова и свободы СМИ. Продвигаясь в этом же направлении, правительство Лукашенко ранее заблокировало сайт Charter97.org.

Следует отметить, что с момента обнародования новых ограничений на свободу СМИ и свободу Интернета официальные представители Еврокомиссии, включая комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности и комиссара Йоханесса Хана, не анонсировали ни официального заявления, ни изменений в политике в связи с этими тяжелыми фактами.

Более того, они продолжают регулярно встречаться с представителями белорусских властей. 1 июня комиссар Хан встретился с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Кроме того, 21 июня он посетил Беларусь совместно с комиссаром Габриэль.

Это отсутствие реакции со стороны ЕС и Европейской службы внешних дел в отношении руководства Беларуси может быть воспринято как поощрение более масштабных и более широких атак на независимые СМИ и на интернет-свободы. Кроме того, пропаганда режима Лукашенко скорее всего истолкует эту ситуацию как молчаливое согласие Запада на эти пагубные ограничения.

1. Почему Еврокомиссия выбирает умеренный подход для решения чрезвычайно важных проблем с демократией в Беларуси?

2. Как Еврокомиссия планирует совмещать политику взаимодействия с Беларусью по таким аспектам, как цифровой рынок, с тем фактом, что в настоящее время как страна дистанцируется от основополагающих принципов демократии?