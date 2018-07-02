Активист из Орши задал мэру города неудобный вопрос 2.07.2018, 13:53

Роман Кузьменков

Фото: «Белсат»

Роман Кузьменков встретился с председателем Оршанского райисполкома.

Активист Роман Кузьменков, который провел в Орше два пикета с плакатом "По 500 здесь нет", встретился с председателем Оршанского райисполкома Александром Позняком, сообщает "Радыё Рацыя".

Но встреча была короткой, говорит Роман Кузьменков:

- Встреча состоялась, но результата никакого не было. Она продолжалась буквально чуть более минуты и кончилось тем, что я задал председателю такой вопрос: "2-го марта, когда Лукашенко выступал перед правительством, он говорил, что человек за 300 рублей существовать просто не может. Получается так, что величина заработка сегодня, причем независимо от ценообразования, стремится к минималке. Как это понимать?".

Он сказал, что это дискуссионный вопрос. "Управление по труду предлагало вам определенное количество вакансий, но вы отказались", - на этом разговор закончился.

По его словам, пока новых пикетов в Орше он не планирует. Теперь активист ожидает, что будет с его системным блоком и флеш-картой, забранных Следственным комитетом на экспертизу.