Фотофакт: Президент Хорватии посетила матч с датчанами как обычная болельщица 11 2.07.2018, 14:34

3,018

Колинда Грабар-Китарович

Глава государства находилась на трибуне как частное лицо.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетила матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 с командой Дании в Нижнем Новгороде как частное лицо.

Глава государства расположилась на трибуне в компании друзей и поддерживала подопечных Златко Далича в футболке национальной сборной, которую ей подарил главный тренер перед отъездом на чемпионат мира, сообщает «Спорт-экспресс».

Также на фото отчетливо видно, что на шее у Грабар-Китарович — удостоверение болельщика Fan ID.

Фото: AFP

После матча Грабар-Китарович отправилась в раздевалку и поздравила команду с выходом в четвертьфинал, где балканцы встретятся с россиянами. Матч состоится 7 июля в Сочи.