Российские владельцы иностранных футбольных клубов cпонсируют протесты в Македонии 20.07.2018, 12:21

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Деньги получили не только местные политики, но и члены националистических организаций.

BuzzFeed и OCCRP сообщили новость, которая на фоне переговоров Путина и Трампа прошла незамеченной. Македонская расследовательская организация Investigative Reporting Lab Macedonia получила документы местного МВД, в которых указан человек, подозреваемый в финансировании массовых беспорядков с столице страны Скопье. Их цель - не допустить вступления страны в НАТО. Фамилия бизнесмена очень хорошо известна в футбольных кругах – Иван Саввиди, пишет sports.ru.

До настоящего времени вступление в НАТО и Евросоюз Македонии блокируется Грецией. Дело, вы будете смеяться в названии страны. Слово «Македония» есть в названии нескольких греческих регионов, и Афины опасались, что соседи начнут претендовать на них. В этом году страны договорились, что Македония сменит название и станет Северной Македонией, однако референдум по этому вопросу должен пройти только осенью. Тем не менее 11 июля лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально предложили Македонии начать переговоры о вступлении в альянс.

Иван Саввиди - владелец ростовского холдинга «Агроком», куда входит фабрика «Донской табак». Бывший депутат Государственной Думы, начинавший рабочим на местной табачной фабрике, был президентом и спонсором «Ростова» и СКА, однако успехов не снискал ни в одном из этих клубов. В настоящее время он владеет греческим ПАОКом. В марте этого года Саввиди на домашнем матче ПАОКа против АЕКа бизнесмен выбежал на поле с пистолетом в кобуре и угрожал расправой арбитру. В результате был сорван не только матч, но даже прерван Чемпионат Греции, а власти выдали ордер на арест Саввиди. Но все обошлось – он отделался трехлетним запретом на посещение футбольных матчей и штрафом в 100 тысяч евро.

Как выяснили македонские расследователи, Саввиди передал по меньшей мере 300 тысяч евро противникам переименования Македонии, то есть фактическим противника вступления страны в НАТО. Деньги получили не только местные политики, но и члены националистических организаций, а также группировка фанатов футбольного клуба «Вардар», ставшие главными участниками беспорядков в Скопье после подписания соглашения между Македонией и Грецией.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что, правительство получило множество сообщений, что «греческий бизнесмен, сочувствующий интересам России», платил македонцам суммы в размере от 13 до 21 тысячи долларов за «совершение актов насилия» накануне референдума о переименовании страны. Расследование в настоящее время еще не завершено.

Члены фанатской группировки «Вардара» подтвердили Investigative Reporting Lab получение денег от Саввиди.

Интересно, что «Вардар» принадлежит другому ростовскому бизнесмену Сергею Самсоненко. Его основным активом является букмекерская компания «Бетсити». В македонский спорт он вошел, как успешный владелец мужской и женской гандбольных команд «Вардар». Потом он еще взялся и за одноименный футбольный клуб.

Получается, что два ростовских бизнесмена связаны с беспорядками в Скопье, причем, понятное дело, что вряд ли такое произошло исключительно из патриотических чувств. Особенно учитывая громкую историю в Черногории. Осенью 2016 года ее власти сообщили о попытке переворота, организованного гражданами России и Сербии при участии российских спецслужб. Конечно, официальные российские власти все отрицают, но черногорцы назвали и фамилию главного организатора сорвавшегося убийства премьера страны Мило Джукановича. Таковым, по версии прокуратуры, является бывший заместитель военного атташе российского посольства в Польше Эдуард Шишмаков.

Отрицает обвинения и даже грозит судом журналистам и Иван Саввиди. Комментарии Сергея Самсоненко пока не публиковались. А Греция тем временем сообщила о высылке двух российских дипломатов, которые «допустили поведение, направленное на вмешательство в проблему бывшей югославской республики Македония».