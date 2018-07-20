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В Госдуме поддержали назначение Бабича послом в Беларусь

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  • 20.07.2018, 13:55
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Михаил Бабич

Москва запросила у Минска предварительное согласие на назначение посла.

Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Михаила Бабича на пост посла России в Беларуси, сообщил РБК собеседник в руководстве палаты. Информацию об этом также подтвердил источник в Госдуме.

Михаил Бабич в настоящее время занимает пост полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. В конце июня «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что переназначен на этот пост Бабич не будет. 12 июля источник, близкий к Кремлю, рассказал, что Москва запросила у Минска предварительное согласие на назначение Бабича послом в Беларусь.


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