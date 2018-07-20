«Новая газета» опубликовалa видео пыток в российской тюрьме 11 20.07.2018, 17:55

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Кадры из колонии под Ярославлем облетели всю Россию.

Как минимум 18 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России 29 июня 2017 года принимали участие в жестоком избиении заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии №1 Ярославля.

Видеозапись пыток с портативного регистратора одного из тюремщиков 19 июля 2018 года разместила в YouTube "Новая газета". Запись обрывается на 10-й минуте, но, очевидно, издевательства продолжались и дальше. Источник переслал видео в фонд "Общественный вердикт", его юристы поделились им с журналистами.

Как выяснила "Новая", заключенный Макаров, вернувшись с прогулки, обнаружил свои вещи в камере разбросанными, а письмо от матери – брошенным на пол. Он сделал резкое замечание сотруднику ФСИН, проводившему обыск.

Спустя некоторое время Макарова вытащили из камеры и завели в класс воспитательной работы, где офицеры и рядовые сотрудники колонии начали бить его резиновыми палками по ногам, а руками по лицу. По жалобе адвоката Макарова было проведено следствие, в ходе которого представители колонии сообщили, что заключенный, по непонятной причине, бился головой о стены класса, нанося себе повреждения.

ОСТОРОЖНО! ВИДЕО СОДЕРЖИТ СЦЕНЫ НАСИЛИЯ!