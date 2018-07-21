Брестское «Динамо» без отчисленных лидеров не смогло обыграть аутсайдера 1 21.07.2018, 16:19

Артем Милевский

Команда из Бреста довольствовалась ничьей в матче с «Лучом».

Наибольший интерес из субботних матчей вызывал тот, что состоялся в Минске. "Луч" принимал брестское "Динамо" и сумел отобрать у него очко, пишет "Прессбол".

ЛУЧ — ДИНАМО Бр — 1:1

Минск. 21 июля. СОК “Олимпийский”. 14.00.

Судьи — П.Коронец, В.Фомин (оба — Жодино), А.Филиппович (Столбцы).

ЛУЧ: Шелихов, Иванов, Бондаренко, Ал.Залеский, Степанов, Велько (Лукашевич, 67), Булойчик, Козлов (к), Семенов, Кац (Грибовский, 58, Архипов, 92+), Ханкевич.

Запасные: Давыденко, Сенько, Джигеро.

ДИНАМО Бр: Павлюченко, Залеский, Веретило, Кики, Дуарте (Садовский, 60), Витус (Каргас, 74), Нойок, Кривец (Нехайчик, 46), Юзепчук, Нивалдо, Хобленко.

Запасные: Гутор, Филипович, Медведь.

ГОЛЫ: 1:0 — Ханкевич (22). 1:1 — Нойок (33).

Предупреждения: Хобленко (24), Нойок (34), Козлов (62), Веретило (71), Иванов (72), Лукашевич (84), Ханкевич (91+).

Удаление: Нивалдо (91+).

Напомним, недавно клуб из Бреста расстался со своими лидерами: Артемом Милевским, Павлом Савицким и Алексеем Гавриловичем.