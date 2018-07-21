Какие страны продают свое гражданство? 3 21.07.2018, 21:19

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В мире есть всего десять стран, которые торгуют своими паспортами.

Наверное, каждый белорус хоть когда-нибудь мечтал уехать жить в другую страну. Вот только обычно это можно сделать или нелегально, или пройти через многолетний бюрократический лабиринт, или уехать в Россию. Но есть еще один вариант. Про него, впрочем, давно известно. Мы просто напоминаем, что паспорт можно купить. Это так называемое «гражданство через инвестиции», пишет kyky.org.

Одно «но» — это относительно дорого. Иногда — очень дорого. Bloomberg пишет, что второй паспорт стал «новым символом богатства состоятельных людей» — наряду с особняками, яхтами и самолётами. Кроме каких-то визовых и общественно-социальных привилегий, гражданство другой страны — это страховка и дополнительная мера безопасности при потрясениях на родине.

Чудесная десятка

В мире есть всего десять стран, которые торгуют своими паспортами через инвестиции в бизнес или недвижимость. Восемь из них — офшорные зоны. Самое дорогое гражданство — это австрийское. В экономику страны нужно инвестировать больше 23 миллионов долларов. При этом информация о нём нигде не публикуется и не сообщается другим государствам.

Однако нужно помнить, что в Австрии одна из самых высоких в списке ставка налога на прирост капитала — 28%. На Кипре — 20%, на Мальте — 12%, в Турции — 35%. В Сент-Китсе и Невисе налог на прирост капитала нулевой, паспорт можно получить менее чем за 60 дней, даже просто купив недвижимость. Эта страна стало первым дилером паспортов — работает на рынке с 1984 года.

Почем гражданство

1. Австрия — $23,7 миллиона.

2. Кипр — $2,4 миллиона.

3. Мальта — $1,1 миллион

4. Турция — $1 миллион

5. Вануату — $226,5 тысяч

6. Гренада — $208,3 тысяч. Государство входит в Содружество нации, паспорт Гренады даёт право на безвизовое посещение 141 страны

7. Сент-Китс и Невис — от $150 тысяч, есть различные варианты. Павел Дуров, например, купил паспорт именно этого государства

8. Сент-Люсия — $100 тысяч

9. Доминика — $100 тысяч

10. Антигуа и Барбуда — $100 тысяч