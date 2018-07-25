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Певец Ярмоленко продал коттедж-амфитеатр в Дроздах за $50 тысяч

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  • 25.07.2018, 10:58
  • 3,451
Фото: tut.by

Сам певец отказался комментировать, зачем провернул такую сделку.

Самое необычное строение в минском районе Веснинка («Дрозды-2») — коттедж-амфитеатр народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко, пишет nn.by.

Но, как стало известно nn.by, в конце марта 2018 года дом сменил хозяина. Его купила Ольга Минец — так теперь официально зовут певицу Алесю, дочь Анатолия Ярмоленко.

В базе Национального кадастрового агентства указано, что в этот день в Минске был продан только один дом, причем за 97 тысяч белорусских рублей. Это около $50 тысяч в эквиваленте.

Сам Ярмоленко отказался комментировать, зачем провернул такую сделку.

«Зачем вам это нужно? Это наши семейные вопросы. Я не хотел бы отвечать», — сказал он.

Где теперь будет жить, артист не ответил. Но, сказал, что не за границей.

«Я жил, живу и буду жить в Беларуси», — заверил Ярмоленко.


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