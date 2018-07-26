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Die Welt: Израиль предупредил Путина сбитым самолетом Су

  • 26.07.2018, 11:37
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Поддерживаемые РФ войска сирийского диктатора слишком близко подошли к израильской границе.

Уничтожение сирийского самолета израильскими военными является сигналом путинской администрации о том, что России не спасти режим Башара Асада в случае, когда возникает угроза для государственности Израиля. Об этом пишет автора немецкого издания Die Welt Рихард Херцингер.

Сирийские войска в ходе боев против оппозиции вплотную подошли к израильской границе, напоминает автор. Для еврейского государства, которое рассматривает Иран как экзистенциальную угрозу, эта ситуация неприемлема, ведь она означает, что иранские формирования, сражающиеся на стороне официального Дамаска, окажутся в непосредственной близости к Израилю, поясняет Херцингер.

По негласной договоренности с Москвой Израиль на протяжении долгого времени бомбил военные объекты в Сирии и не трогал российские и сирийские правительственные войска. Теперь же, говорится в статье Die Welt, это неписаное соглашение может развалиться: Иерусалим потребовал от Москвы повлиять на иранцев, тогда как российская сторона не в состоянии исполнить это требование.

В Москве знают о том, что Асад не удержит власть без поддержки иранских войск, и Нетаньяху теряет веру в то, что Кремль действительно намерен добиваться ухода Ирана из Сирии, пишет газета. Эвакуация "Белых касок" — первое прямое вмешательство Израиля в сирийский конфликт, подчеркивает автор. Эта операция вкупе со сбитым сирийским самолетом — прямое послание Путину о том, что Иерусалим не пощадит режим Асада, который пользуется поддержкой Москвы, заключает Херцингер.


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