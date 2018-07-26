Лукашенко пригрозил тюрьмой своим управленцам 23 26.07.2018, 12:30

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Диктатор провел совещание среди госслужащих.

На государственную службу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев. Об этом Лукашенко заявил 26 июля на совещании по вопросам социально-правовых гарантий государственных служащих, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко поинтересовался у присутствующих на мероприятии, насколько предложенные меры позволят повысить эффективность работы государственных служащих, это главное, а также финансовой составляющей данного вопроса — на это будет обращено особое внимание. «Если вы пришли ко мне с предложениями о повышении денежного довольствия и зарплат госслужащим, даже не поднимайте этот вопрос, он раз и навсегда решен», — заявил Лукашенко. На совещании обсуждается и целесообразность учреждения медали «За безупречную государственную службу».

«Я не возражаю. Но речь не идет сегодня о раздаче каких-то премиальных и подарков. Речь должна идти о том, какие требования, в каких нормативно-правовых актах должны предъявляться госслужащему. Если это будет, как у военных, соответствующий устав, хорошо, пусть будет устав. Но люди и общество должны видеть, что я тем самым предъявляю жесточайшие требования к госслужащим. А за это им полагается это, это и это. За нарушения уходишь с должности — идешь в тюрьму. Люди должны это все понимать. Поэтому сначала требования к госслужащему, которые он должен жесточайшим образом соблюдать и выполнять, а затем коврижки», — заявил Лукашенко.