«Репортеры без границ» обеспокоены безопасностью Натальи Радиной и сотрудников «Хартии-97» 2 27.07.2018, 12:04

1,117

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» выступила с заявлением.

В заявлении организации говорится:

- «Репортеры без границ» крайне обеспокоены угрозами убийства, полученными известной белорусской журналисткой Натальей Радиной, проживающей в изгнании в Польше, и призывают польские власти принять все меры, необходимые для ее защиты.

22 июля журналистка получила недвусмысленное письмо с угрозами.

Радина является редактором Charter97.org, новостного сайта, который очень критично относится к авторитарному режиму во главе с Александром Лукашенко. Это ведущий источник новостей и информации в Беларуси, где он блокируется с января этого года.

«Очевидно, что эти угрозы исходят от Беларуси, – сказала Радина «Репортерам без границ». – Власти, видимо, ожидали, что мы прекратим работу после того, как «Хартия-97» была заблокирована. Но мы не останавливались ни на один день, поэтому теперь они угрожают положить конец другими средствами. (...) Но мы будем продолжать работать также, как всегда.

«Эти смертельные угрозы журналистке, проживающей в изгнании в стране ЕС, должны быть восприняты очень серьезно», – сказала Полина Адес-Мевел, глава ЕС-балканского сектора «Репортеров без границ». «Мы просим польские власти публично осудить их, выявить виновных и сделать все, что необходимо для защиты Натальи Радиной и ее сотрудников».

Радина нашла убежище в Евросоюзе в марте 2011 года, после ареста в декабре 2010 года и двухмесячного заключения в белорусском КГБ. Учредитель «Хартии-97» Олег Бебенин был найден повешенным под Минском в сентябре 2010 года.

Польша занимает 58-е место из 180 стран в Индексе свободы печати «Репортеров без границ» 2018 года. Беларусь занимает 155-е место.