«Польское радио»: Сайт «Хартия-97» - кость в горле Лукашенко и Путина 14 27.07.2018, 12:50

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Кто угрожает Наталье Радиной?

Главный редактор белорусского независимого сайта Сharter97.org Наталья Радина сообщает, что получила электронное письмо угрожающего характера, автор которого заявляет, что ей осталось жить всего «несколько дней».

«Хартия-97» много пишет об отсутствии демократии в Беларуси, а также противостоит российской пропаганде, особенно в вопросах касающихся войны в Украине, передает «Польское радио».

Сегодня редакция сайта находится в эмиграции в Польше, так как после репрессий против журналистов в Беларуси они должны были покинуть страну.

Журналистка Наталья Радина вынуждена была выехать из Беларуси после президентских выборов в 2010 году. Именно тогда она попала в тюрьму КГБ. После многотысячной акции протеста против сфальсифицированных выборов десяткам белорусских оппозиционеров были предъявлены обвинения. Наталья Радина также могла получит большой тюремный срок. После этих событий в стране были осуждены самые видные оппозиционные политики Беларуси.

Популярность сайта в Беларуси - кость в горле Путина и Лукашенко

Работающий под началом Натальи Радиной сайт, редактируемый журналистами, которые находятся в эмиграции, пользуется большой популярностью в Беларуси.

В январе этого года белорусские власти заблокировали доступ к сайту Сharter97.org в Беларуси, что вызвало критику многих международных организаций и западных политиков. Однако редакция продолжила свою работу, а белорусы стали обходить блокировку.

Наталья Радина заявила сайту организации «Репортеры без границ», что, по ее мнению, угрозы пришли из Беларуси, так как власти надеялись, что редакция прекратит свою работу после блокировки сайта в январе, но оказалось, что блокировка не достигла цели.

«Хартия-97» противостояла лжи Кремля

В последнии годы, после аннексии Крыма и начала войны в Украине, сайт Сharter97.org очень много писал о влиянии российской пропаганды, делился с белорусами правдивой информацией о событиях в Украине.

Кремль ведет против Беларуси информационную и гибридную войны. Белорусы все больше попадают под влияние российских госСМИ. Поэтому сайт Сharter97.org, раскрывающий ложь российской пропаганды, с уверенностью можно назвать крайне важным источником объективной информации для белорусов.

Угрозы в адрес журналистки

В электронном письме, которое Наталья Радина получила 22 июля, в очень грубом стиле говорится, что главному редактору Сharter97.org осталось жить «несколько дней».

Наталья Радина обращает внимание, что ранее также получала угрозы, затем их некоторое время не было, но настолько резких и наглых формулировок она еще не видела.

Именно поэтому Наталья Радина решила опубликовать письмо.

В анонимном письме говорится, что авторы угроз «уже находятся за ее спиной», предупреждается, чтобы журналистка «чаще оглядывалась». Наталью Радину называют «пятой колонной», используются грубые выражения.