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Белорусы из «ЧВК Вагнера»: Кто они?

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  • 27.07.2018, 13:46
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Журналисты собрали всю известную на данный момент информацию о белорусах-вагнеровцах.

Служба безопасности Украины утверждает, что нашла в рядах так называемой «ЧВК Вагнера» 11 граждан Беларуси. Данные 6 из них фигурируют в открытой части доклада украинской спецслужбы. Belsat.eu собрал всю известную на данный момент информацию о белорусах-вагнеровцах.

Константин Гирс, 32 года, Новополоцк.

Данные Гирса уже несколько лет можно найти в украинской базе «Миротворец». Гирс служил в в/ч 52287 в Витебске (103-я десантная дивизия). На Донбассе якобы воевал под Новоазовском.

Журналисты связались с Гирсом, но тот назвал досье СБУ «бредом», отметил, что не воевал на Донбассе и отказался давать интервью.

Вадим Юшкевич, 37 лет, Новополоцк.

Вадим Юшкевич, согласно «Миротворцу», воевал на Донбассе в составе батальона спецназа «Хан» вооруженных формирований «ДНР». В Беларуси работал милиционером – якобы был офицером новополоцкой милиции, возглавлял наркоконтроль.

Александр Ступницкий, 28 лет, Орша.

Согласно «Миротворцу», на Донбассе Ступницкий получил позывной «Малик», имел специальность –разведчик-связист. Его жена – уроженка Донецка.

Сергей Сазанов, 45 лет, Речица.

Сазанов 17 лет проработал в милиции, еще в 90-х местные издания писали о нем, как о «наилучшем детективе». В 2015 году в Беларуси его лишили водительских прав якобы за употребление психотропных веществ (сам он свою вину не признавал и пытался решение обжаловать). Этому случаю даже посвятил статью TUT.by — правда, в нем ничего о службе Сазанова на Донбассе или в Сирии не сообщалось.

Эдвард Давыдов, 27 лет, Иваново (Брестчина).

Его данные тоже есть на «Миротворце», однако сведений там минимум – сообщается лишь, что он воевал на Донбассе и имеет татуировку на левом плече.

Руслан Бабинин, 51 год, Минск.

Известно, что Бабинин проходил службу во французском Иностранном легионе – он даже фигурировал в документальном фильме российского телевидения 2003 года «Солдаты удачи».

Журналисты позвонили матери Бабинина, которая рассказала, что ее сын уже 23 года живет во Франции и за это время приезжал на родину лишь однажды. Между тем, из анализа страниц Бабинина в соцсетях следует, что он очень часто посещает Россию.

Кроме белорусов, украинцев и россиян в докладе СБУ фигурируют 4 гражданина Молдовы, 2 казаха, 1 армянин и 1 узбек.

Напомним, «ЧВК Вагнера» фактически является секретным подразделением российского армии и неофициально подчинено Генштабу РФ. Спецслужбы Украины утверждают, что вагнеровцы причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе, участвовали в штурме Луганского аэропорта и боях за Дебальцево. В Сирии вагнеровцы отметились при штурме Пальмиры в марте 2016 года и ряде других операций. Согласно СМИ, минимальная ставка для рядового в «ЧВК Вагнера» – около 250 тыс. Российских рублей (более 4.300 USD), но с различными бонусами эта цифра может достигать 450 тыс. (Более 7.800 USD). Отдельно предусмотрены выплаты раненым и родственникам убитых.


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