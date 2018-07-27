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Стали известны подробности задержания блогера Петрухина

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  • 27.07.2018, 14:57
  • 2,861
Сергей Петрухин
Фото: Fаcebook

Он отказался впускать сотрудников милиции в квартиру без присутствия адвоката.

Брестский блогер Сергей Петрухин был задержан во дворе своего дома на улице Наганова в Бресте днем 27 июля. Когда он вышел из дома, то увидел сотрудников милиции и ОМОНА, которые сообщили, что у них есть постановление о проведении осмотра, пишет «Брестская газета».

Согласно постановлению, текст которого зачитал сотрудник милиции, 24 июля в Единой книге регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях ОВД Ленинского района Бреста зарегистрирован материал проверки по заявлению Николая Рябушко (сотрудник милиции – прим.) в отношении Петрухина, разместившего утром 23 июля на своей странице в «ВКонтакте» информацию, «содержащую оскорбительные и позорящие Рябушко высказывания». По сведениям правоохранителей, к правонарушению причастен Петрухин и по месту жительства могут находиться предметы, документы, электронные носители информации, подтверждающие это.

Сергей Петрухин отказался впускать сотрудников милиции в квартиру без присутствия адвоката. Блогера задержали и доставили в Ленинский РОВД для разбирательства. Его предупредили, что осмотр квартиры может быть произведен и без его участия.

Напомним, на днях стало известно, что в отношении Сергея Петрухина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи «Оскорбление» УК РБ.


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