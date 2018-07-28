Пять правил для идеального отпуска 1 28.07.2018, 16:50

В разгаре лето, а значит, самое время устроить себе передышку от дел.

Эти рекомендации помогут вам отдохнуть так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые дни и недели, пишет finparty.ru.

Планируйте все заранее

Главный закон эффективного отдыха — заблаговременная к нему подготовка.

1. Если отправляетесь в путешествие, все его этапы продумайте перед отъездом.

2. Старайтесь выбирать рейсы вне часа пик, чтобы не застрять в пробке в самый неподходящий момент.

3. Экскурсии, на которые гарантированно хотите попасть, закажите за несколько недель.

4. Заранее обсудите детали маршрута с попутчиками. Убедитесь, что вы понимаете приоритеты друг друга в будущей поездке.

5. В самом путешествии нужно избегать потенциально конфликтных ситуаций. Даже один инцидент, например острый спор, может испортить впечатление от всего отдыха.

Исследователь феномена счастья Шон Эйкор организовывал опрос 414 путешественников, показавший тесную взаимосвязь между уровнем стресса и степенью эффективности отпуска. А значит, чем детальнее вы спланируете свою поездку и чем меньше у вас будет поводов нервничать, тем больший заряд энергии вы сможете получить.

Кроме того, даже сам процесс подготовки к отдыху делает нас счастливее.

Портал Booking.com опросил более 17 000 человек. Как выяснилось, 80% респондентов испытывают позитивные чувства, когда исследуют на карте места, в которых собираются побывать, или же выбирают себе отели, апартаменты, виллы.

Реже заглядывайте в смартфон

Необходимое условие для вашей подзарядки — отключение от работы. Для этого недостаточно физически покинуть офис, нужно освободить голову от текущих дел. Это называется психологическим отстранением.

Если вы проверяете электронную почту трижды в день, а то и чаще — полноценно отдохнуть не получится. Примечательно, что многие люди вообще не берут отпуск из-за боязни погрязнуть в накопившейся работе, вернувшись в офис. Как показал прошлогодний опрос компании GfK, по этой причине от отдыха отказывается 43% американцев.

На самом деле необходимость держать руку на пульсе событий — не повод лишать себя свободного времени и отпускного настроения. Вот советы, которые помогут убить двух зайцев — и приятно провести отпуск, и не допустить образования рабочих завалов.

1. Включите сортировку почты, чтобы быстрее ориентироваться, где важные письма, а где обычные.

2. Открывайте почтовую программу с определенной периодичностью — не чаще, чем это действительно необходимо. В идеале — раз в три-четыре дня.

3. Когда просматриваете письма, ненужные удаляйте по ходу дела.

4. Сразу отвечайте тем, кому достаточно короткого сообщения.

5. Письма, требующие осмысления или решения по возвращении домой, отмечайте как непрочитанные.

Таким образом вы будете обрабатывать все поступающие вопросы, предложения, просьбы поэтапно. Вы сможете не пускать рабочий процесс на самотек, но при этом выключаться из него на достаточно длительное время, чтобы расслабиться.

Наслаждайтесь моментом

Будьте немного эгоистичны в отпуске — посвятите его самому себе. Занимайтесь вещами, которые вам интересны, отправляйтесь туда, где давно мечтали побывать. Не забывайте, что наслаждение — это необходимый ингредиент для восстановления сил.

Прислушайтесь к психологу Михаилу Лабковскому, который утверждает: «Делать то, что хочется, — единственный способ прожить жизнь правильно». К вашему долгожданному отпуску этот тезис совершенно точно относится на все сто.

Из поездки возвращайтесь пораньше

Приехать домой в воскресенье вечером, чтобы утром в понедельник отправиться в офис? Многие поступают именно так, чтобы использовать отпуск по-максимуму.

Но на самом деле главная ценность отдыха заключается в его эффективности, а не продолжительности.

Возвратившись из путешествия, вероятно, вы будете распаковывать чемоданы, поливать растения, стирать вещи, покупать какие-то продукты, заниматься другими хлопотами. Если одновременно придется думать еще и о работе, это легко может вызвать стресс, который сведет на нет полученный заряд сил и здоровья.

Завершайте отпуск небольшим периодом адаптации к своему привычному ритму. Пусть дата обратного вылета будет хотя бы на день-другой раньше выхода на работу — это поможет защититься от послеотпускной депрессии.

Оставаясь дома, избегайте рутины

Отдых «по месту жительства» может быть не менее эффективным, чем поездка к экзотическим морям. Но, оставаясь дома, многие допускают ошибку — не выходят за рамки своего обычного образа жизни. Они готовят, убираются, смотрят телевизор. Проще говоря, проводят отпуск так, словно его у них нет.

Чтобы вырваться из рутины, нужно не так уж и много. Например, возьмите напрокат велосипед, покатайтесь по окрестностям. Новые впечатления гарантированы!

Или поменяйте маршрут по пути в супермаркет, сделайте крюк и посмотрите по сторонам. Вы удивитесь, сколько всего вокруг изменилось, а вы этого и не замечали.

Посетите местные достопримечательности, приготовьте новое блюдо или сходите в ресторан, где давно не бывали. Совершите одну или несколько коротких поездок в соседние районы или города. И тогда в конце отпуска вы почувствуете себя обновленным и отдохнувшим, как если бы побывали в другой стране.