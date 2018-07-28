Эксперты поделились секретами, как собраться на пикник 28.07.2018, 17:41

Чтобы отлично провести время, нужно учесть несколько важных моментов.

Эксперты решили рассказать о том, как устроить по-настоящему крутой пикник. Они поделились секретами, которые нужно учесть, чтобы отлично провести время, сообщает healthinfo.ua.

Как выбрать правильное время для пикника

Первое, что нужно учитывать при планировании пикника — время. От этого зависит и место проведения, и то, что вы возьмёте с собой. Ранее утро —идеальный вариант. А вот уже после 11 часов, особенно в хорошую погоду, в парках многолюдно. Кроме того, помните: если вы наметили пикник на день, обязательно захватите солнцезащитные средства, головные уборы, а также подумайте о навесе. Вечером же пригодятся дополнительные пледы и верхняя одежда (на случай, если станет прохладно).

Куда пойти

Обычный пикник — без костра — можно устроить почти в любом парке города. Однако если вы хотите приготовить шашлыки или еду на гриле, ищите специальные зоны для пикников. Обычно в таких зонах есть мангалы, урны, скамейки и навесы. Плюс иногда там можно взять напрокат велосипеды, лодки или катамараны.

Что нужно взять с собой на пикник

Пледы и коврики

Если вы хотите сидеть на траве и планируете пикник в месте, где нет столиков и скамеек, то пледы и коврики просто необходимы. Конечно, для пикника идеально подойдут специальные пледы с водоотталкивающей стороной (она защитит от влажности). Тем не менее вы также можете разложить несколько ковриков для йоги и уже на них постелить плед.

Контейнеры и пакеты

Контейнеры и пакеты понадобятся для того, чтобы упаковать еду, которую вы приготовили, и довезти её до места. Мы предлагаем выбирать многоразовые контейнеры и пакеты с застёжкой (так ничего не протечёт). Кстати, захватите ещё дополнительные чистые пакеты, чтобы при необходимости сложить оставшуюся еду. А чтобы потом убрать всё после себя, не забудьте взять несколько пакетов для мусора.

Столовые принадлежности и посуда

Для пикника вполне разумно взять одноразовую посуду, которую можно будет выбросить. Мы предлагаем выбрать экологичные варианты — из картона или других перерабатываемых материалов. Но несколько предметов советуем захватить из дома, речь идёт о хорошем ноже, разделочной доске и открывашке для напитков.

Сумка-холодильник

Возможно, это не самая необходимая вещь, но сумка-холодильник или хотя бы термопакет сделает ваш пикник более комфортным. Он избавит вас от необходимости пить тёплые напитки, что, согласитесь, не самое приятное занятие. Многие сумки-холодильники сохраняют нужную температуру до шести часов, а термопакеты — максимум до трёх. Сумки-холодильники можно найти во многих магазинах техники или в интернет-магазинах, а термопакеты можно приобрести в крупных супермаркетах. Кстати, можно взять несколько пакетов или сумок — для холодных напитков, овощей, фруктов и для горячей еды.

Кремы и спреи

Для отдыха на природе обязательно нужны солнцезащитные кремы и спреи от насекомых. Солнцезащитный крем выбирайте с высоким фактором защиты (не забывайте его обновлять в течение дня). От разных насекомых и клещей есть спреи и аэрозоли, которые нужно наносить на кожу или одежду. Если вы планируете пикник в вечернее время, можно приобрести специальные свечи от комаров.

Игры

Чтобы не проводить весь пикник за едой (хотя ничего плохого в этом нет), продумайте развлечения. Для активного отдыха выбирайте бадминтон, фрисби, твистер или петанк. Для более спокойного времяпрепровождения предлагаем настольные игры, для которых не нужно большое игровое поле — «Мафия», «Манчкин», «Уно», «Имаджинариум», «Активити» или «Крокодил». Можно взять и обычные карты, чтобы вспомнить, как играть в «дурака».

Разные мелочи

Не забудьте взять соль, специи, соусы при необходимости, бумажные полотенца, влажные салфетки, гели-санитайзеры, а также небольшую аптечку. Можно взять хлопковые салфетки, полотенца или скатерть.

Многие парки относятся к особо охраняемым природным территориям, поэтому разводить костёр или ставить мангал можно только в специальных пикниковых зонах. В ином случае вас могут оштрафовать. В парках запрещено пить алкоголь и находиться в нетрезвом состоянии. За это может грозить штраф или даже административный арест до пятнадцати суток.