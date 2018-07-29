Как аномальная жара сказывается на экономике Германии 29.07.2018, 10:58

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Вино 2018 года войдет в историю.

Немецкие производители мороженого ликуют. "Мы исходим из того, что при сохранении хорошей погоды непременно преодолеем в 2018 году рубеж в 8 литров", - заявляет в газетном интервью исполнительный директор Федерального объединения кондитерской промышленности Германии Эрнст Каммеринке (Ernst Kammerinke). Это был бы лучший результат отрасли за десять лет: последний раз чуть больше 8 литров мороженого на душу населения в Германии было съедено в 2007 году, сообщает dw.com.

Рекордный спрос и многомиллиардный ущерб

Но кто знает, может, удастся даже побить абсолютный рекорд, установленный благодаря легендарной жаре 2003 года: 8,7 литра. Ведь тогда аномально высокие температуры установились в Германии лишь в августе, теперь же чрезвычайно жарко (до 38 градусов!) стало уже в июле. В любом случае производители мороженого, заверил представитель отрасли, дефицита не допустят: на предприятиях из-за огромного спроса уже введены дополнительные смены.

То, что представитель кондитерской промышленности называет "хорошей погодой", заставляет, в свою очередь, Йоахима Руквида (Joachim Rukwied), президента Немецкого союза крестьян (DBV), требовать от правительства ФРГ введения чрезвычайного положения в некоторых регионах страны. Это позволило бы тут же выделить экстренную помощь фермерам, ведь там, где уже несколько недель не было дождей, а это, прежде всего, север и северо-восток Германии, некоторые хозяйства оказались на грани разорения, предупреждает глава DBV.

"Мы ожидаем многомиллиардного ущерба", - заявляет от лица немецких аграриев Йоахим Руквид. Так, урожай зерновых в Германии снизится из-за засухи, по его прогнозам, на 7-8 миллионов тонн - уже одно это означает для фермеров потери в 1,4 миллиарда евро. Меньше соберут и те хозяйства, что выращивают кукурузу, сахарную свеклу и картофель.

Вино 2018 года может "войти в анналы"

А животноводам на выжженных солнцем лугах все труднее запасать на зиму корма, поэтому многие внепланово отправляют сейчас скот на убой. В то же время молочные хозяйства, долго страдавшие от низких цен на свою продукцию, огромный спрос на мороженое, естественно, не может не радовать.

Очень довольны и немецкие виноделы. На Мозеле, сообщает агенство dpa, уже поговаривают, что "вино 2018 года, возможно, войдет в анналы". Благодаря обилию солнца виноград отлично созревает, так что его сбор можно будет начать в сентябре недели на две-три раньше, чем обычно, и заблаговременно завершить до начала продолжительных осенних дождей. Для того, чтобы получить не просто большой урожай, но и превосходное вино, отмечают эксперты, теперь нужно хотя бы немного влаги. Без нее немецким винам будет недоставать тех минеральных веществ, которые придают им характерный вкус и аромат.

Если виноделы еще только предвкушают отличные результаты жаркого лета, то пивовары их уже ощущают в полной мере: знаменитые тенистые немецкие "пивные сады" полны посетителей, а в супермаркетах пиво уходит ящиками. Это даже породило специфическую проблему, о которой DW уже писала: производители вдруг столкнулись с острой нехваткой тары.

Переполненные бассейны и обмелевшие реки

Однако нынешний длительный период аномальной жары сказывается далеко не только на сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Подлинный бум переживают в этом году курорты на Балтийском и Северном морях. Они и так весьма популярны, но в этом году здесь царят прямо-таки средиземноморские условия.

Ну, а вдали от морей, озер и рек с утра до вечера не знают отбоя от купальщиков широко распространенные в Германии открытые бассейны. Они чаще всего принадлежат местным властям и нередко нуждаются в субсидиях, особенно, если лето выдается холодным и дождливым. Теперь же коммунальные бюджеты могут рассчитывать на весьма серьезные доходы.

В то же время обмеление рек начало сказываться на водных перевозках грузов, а вскоре может стать угрозой и для прогулочных пароходов. В верхней части Рейна, к примеру, многие баржи вместо 3 тысяч тонн вынуждены перевозить теперь не более 1500 тонн, сообщил агентству dpa начальник ведомства по речному судоходству в Мангейме Йорг Фогель (Jörg Vogel). Это удар не столько по судовладельцам, сколько по их клиентам, поскольку им приходится теперь за доставку прежних объемов больше платить.

Звездный час солнечной энергетики

От поставок топлива водным путем зависит, к примеру, целый ряд немецких угольных электростанций. Если засуха продолжится и движение по некоторым водным артериям вообще прекратится, энергетикам придется кардинально менять логистику и переключаться на куда более дорогие услуги железной дороги.

Или сокращать производство электроэнергии, что уже сделали несколько ТЭС, но не из-за нехватки угля, а именно из-за жары. Так, компания Steag объявила, что ее электростанция в Бергкамене в Рурской области больше не может работать на полную мощность, поскольку при нынешних температурах воздуха и воды ее уже не удается в должной мере охлаждать. Из-за жары сократила выработку энергии и электростанция компании Uniper в Вильгельмсхафене, сообщает dpa.

Впрочем, дефицит электричества Германии не грозит, ведь по всей стране установлено свыше 1,6 миллиона солнечных батарей, которые при нынешней безоблачной погоде способны производить даже больше энергии, чем ветрогенераторы. В любом случае можно не сомневаться: после такого лета возобновляемая энергетика по итогам 2018 года уж точно выйдет, как и предсказывали эксперты, на первое место в энергетике ФРГ.

Так что весьма дальновидными оказались все те, кто в свое время начали в "дождливой и туманной Германии" строить солнечные электростанции и устанавливать фотовольтаику на крышах своих домов: "простаивать" фотоэлементам не приходится. И хотя лето, подобное нынешнему, вряд ли так скоро повторится, в условиях глобального потепления нетипичные для этих широт длительные периоды с безоблачным небом и аномальной жарой будут, в этом здешние ученые абсолютно уверены, повторяться все чаще и чаще.

Фермеры, огородники и лесничие задумались, что сажать

Все это влечет за собой не очень бросающиеся в глаза структурные изменения и в других отраслях экономики, особенно, конечно, в сельском хозяйстве. Так, немецкие фермеры и огородники все чаще переключаются на культуры и сорта, более приспособленные к жаре и сухости.

Некоторые хозяйства даже начали экспериментировать с такими теплолюбивыми тропическими растениями, как батат (сладкий картофель) или физалис, а виноделы начинают осваивать считавшиеся ранее непривлекательными менее солнечные склоны. В то же время выращивание, скажем, салата Айсберг или капусты, нуждающихся в прохладе, все больше перемещается на север страны. К тому же аграрии задумываются о том, как воспользоваться явно увеличивающейся в Германии продолжительностью вегетационного периода.

Изменение климата, сопровождающееся повышением средних температур и такими все более частыми явлениями как экстремальные ливни и ураганы, потребует изменений и в лесном хозяйстве страны. В Германии делают ставку на целенаправленное формирование смешанных лесов, поскольку они, в отличие от чисто хвойных или лиственных, лучше справляются с вредителям в засушливые периоды и успешнее противостоят штормовому ветру.

Перспектива повторения длительных жарких периодов потребует также изменений в градостроительных концепциях: нужно, к примеру, увеличить число зеленых насаждений в больших городах, в том числе и на крышах домов.

Но это все - многолетние тренды. Что же касается непосредственных последствий жары для экономики Германии в этом году, то пока можно исходить из того, что значительного влияния на ВВП страны она не окажет, поскольку отрицательные эффекты в одних отраслях будут, скорее всего, компенсированы положительными эффектами в других. Но если в августе засуха продолжится и приведет к более серьезному неурожаю, чем пока прогнозируется, то немецких потребителей ждет рост цен на продукты питания.