Cегодня Брест празднует свое 999-летие 3 29.07.2018, 17:37

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Город Брест - третий «по возрасту» город в Беларуси.

Первое упоминание о городе относится к 1019 году в “Повести временных лет” во время борьбы за киевский престол между братьями князем туровским и киевским Святополком и князем новгородским Ярославом Мудрым. В то время Берестье входило в состав Туровского книяжества и именно в Берестье бежал Святополк после поражения: «Святополк побежа и бежаще нападе на нь бес и расслабиша кости его и не можаще сидеть и принесоша и (его) к Берестью, бегающее с ним…»

Предполагают, что название города произошло от слов “береста” (кора березы) или от “берест” (вид вяза), которые буйно росли на месте древнего поселения.

Древнее городище располагалось на мысе, образованном правым берегом реки Западный Буг и левым рукавом реки Мухавец, на перекрестке важнейших торговых путей, проходивших через земли восточных славян в Европу.

В XI веке Берестье являлось торговым центром и крепостью на рубеже польских и литовских владений и находилось на перекрестке двух торговых путей, связывавших Берестье с Западной Европой и Ближним Востоком.

Выгодное географическое положение древнего города позволяло ему контролировать водные пути к Балтийскому морю и привлекало внимание галицко-волынских, владимиро-волынских, киевских и туровских князей, польских королей и феодалов. В XI-XIII веках они поочередно отстаивали свое право на город, пытаясь присоединить его к своим владениям.

В XII веке в Берестье был построен деревянный замок и укрепление для торговых караванов. За провоз товаров через Берестье бралась пошлина. Со второй половины XIII века городом владел волынский князь Владимир Василькович. При нем на территории замка были построены христианская церковь святого Петра и каменная башня, предназначенная для защиты от внешних врагов, которая пять веков являлась центром обороны города.

В 1319 году великий князь литовский Гедимин присоединил Берестейские земли к Великому княжеству Литовскому. В те годы в Берестье устраивались богатые ярмарки, были построены гостиный двор и каменная церковь святого Николая. Князь берестейский Витовт в 1388 году даровал еврейской общине привелей на право проживания в Берестье и свободу вероисповедания, а в 1390 году Берестье первым среди белорусских городов и вторым после Вильно в Великом княжестве Литовском получило право на самоуправление, известное как Магдебургское право. С того времени городом руководил магистрат, избираемый из числа зажиточных горожан, феодальные повинности простых горожан были заменены денежными налогами. Городу было позволено использовать герб и печать.

Частые войны и нападения крестоносцев на польские и литовские земли способствовали объединению сил для отпора тевтонским рыцарям. В 1409 году в Берестье состоялась тайная встреча польского короля Владислава II (Ягайло) и великого князя литовского Витовта, на которой был разработан план решающей битвы с крестоносцами. В победоносной битве объединенных войск с Тевтонским орденом под Грюнвальдом 15 июне 1410 года участвовал и Берестейский полк (хоругвь).

С 1413 года Берестье становится центром Берестейского староства, а в 1441 году город официально признан одним из 15 главных городов Великого княжества Литовского. Через город проходят значительные «дороги-гостинцы», усиливается таможня, располагаются крупные соляные склады.

Богатый город в 1500 году был разрушен войском крымских татар, но замок захвачен не был. Берестье быстро восстановилось, в отстроенном городе трижды в год проводились двухнедельные международные ярмарки. Берестейская таможня по доходам для государственной казны стала второй в Великом княжестве Литовском. В замке на одной из башен был установлен колокол, на другой – часы с боем, где на рассвете каждого дня играл песню трубач.

В 1550 году берестейским старостой стал Николай Радзивилл Черный. По его инициативе в Берестье были построены кальвинский собор и первая на белорусских землях типография. В Берестейской типографии почти за два десятилетия издано более 40 религиозных, правовых, исторических книг, нотных сборников, напечатана известная Радзивилловская (Брестская) Библия.

В 1566 году образовано Берестейское воеводство и утвержден герб. Город состоял из четырех частей – замка, «места» и двух предместий за реками Мухавцем и Угринкой.

После объединения Польши и Великого княжества Литовского и заключения Люблинской унии, Берестье вошло в состав нового государства – Речь Посполитая. С этого времени появляется новое название города как Брест Литовский.

Во второй половине XVI—начале XVII веков началось массовое строительство каменных домов. При Николаевской церкви учреждено православное братство, начала действовать братская школа, в которой преподавал известный педагог Лаврентий Зизаний Тустановский, подготовивший в нашем городе к печати первый на территории Беларуси и Украине букварь– «Азбуку».

С провозглашением на церковном соборе в Николаевской церкви Брестской унии в 1596 году, объединившей на территории Речи Посполитой православной и католической церквей в униатскую, в городе возводятся новые жилые и общественные здания, большая синагога, католические храмы и монастыри. В начале XVII века в городе проживало 10780 человек.

XVII век для Бреста Литовского стал временем военных потрясений из-за польско-русских и польско-шведских войн. В 1648 году город сожжен и разрушен войсками Богдана Хмельницкого, но замок не пострадал. По обвинению в связях с казаками казнен настоятель православного Свято-Симеоновского монастыря Афанасий Филиппович (Брестский), причисленный к лику святых в 1658 году.

Для чеканки мелкой монеты солида с целью выплаты долга войскам и пополнения опустевшей государственной казны в Берестье был открыт в 1665 году первый на Беларуси монетный двор. З

В марте 1794 годв во время национально-освободительного восстания в Польше, Беларуси, Литве под руководством Тадеуша Костюшко, адьютантом которого был уроженец Брестчины Юлиан Немцевич, власть в городе на некоторое время захватили повстанцы. После поражения восстания произошел третий раздел Речи Посполитой в результате которого в 1795 году Брест Литовский с населением более 3 тысяч человек вошел в состав Российской империи как уездный город, утратив былое административное значение и право на самоуправление. С сентября 1801 года город относится к Гродненской губернии и называется как Брест-Литовск.

Новый город Брест-Литовск с населением около 10 тысяч человек стал возводиться в 2 км к востоку от крепости. На постройку домов жителям выдавалась ссуда. На развитие города повлияло строительство железных дорог Брест-Варшава, Брест-Москва, Брест-Киев. В 1886 году в Бресте был построен уникальный по красоте железнодорожный вокзал, освещенный через 2 года 160 электрическими лампочками.

Большой пожар 1895 года уничтожил почти всю центральную часть города, после чего город строили фактически заново. Хотя разбивка кварталов на участки сохранилась, облик улиц улучшился, деревянная застройка уступила место двухэтажной каменной.

Во время Первой мировой войны 8 августа 1915 года комендант Брест-Литовской крепости получил приказ об эвакуации города и крепости. Мосты и деревянные постройки города и крепости были сожжены отступающими русскими войсками, каменные – взорваны. Город был разрушен, а населению было приказано эвакуироваться в ближайшие губернии России.

С 13 августа 1915 г. город и крепость были оккупированы кайзеровскими войсками. 3 марта 1918 года в Брест-Литовской крепости был подписан мирный договор между Россией и Германией, по которому через Брест-Литовск в Германию следовали эшелоны с грузами, поставляемые Россией по контрибуции.

Согласно договору о мире кайзеровские войска в конце 1918 года вынуждены были освободить Брест-Литовск, разрушив при отступлении железнодорожные мосты, водоснабжение.

В 1921 году по условиям Рижского мирного соглашения город отошел к Польше, стал центром Полесского воеводства и переименован в г. Брест-над-Бугом. Новый административный центр стал строиться на территории между городом и крепостью на ул. Люблинской унии (ул. Ленина). Были заложены три сквера и три жилые колонии для семей сотрудников администрации и работников железной дороги.

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. 15 сентября Брест над Бугом оккупировали войска фашистской Германии, до 16 сентября продолжалась оборона крепости воинами польского гарнизона. 17 сентября 1939 г. Красная Армия перешла советско-польскую границу. 22 сентября Брест в составе Западной Белоруссии был воссоединен с Белорусской ССР и стал областным центром БССР.

22 июня 1941 года Брест и крепость одними из первых приняли на себя удар фашистской Германии. У стен крепости фашисты встретили невиданное по упорству и стойкости сопротивление советских воинов, вставших на защиту своей Родины, сражаясь до конца июля 1941 года.

К концу 1941 года фашисты организовали в городе гетто для еврейского населения. На территории города были образованы лагеря для советских военнопленных, где погибло более 25 тысяч воинов Красной Армии. Окрестности Бреста и крепости превратились в места расстрелов и массовых захоронений. За три года фашистами было уничтожено около 40 тысяч брестчан. Во время оккупации в городе и окрестностях действовало антифашистское подполье под руководством секретаря узлового парткома П.Г.Жуликова. Подпольщики на путях и в депо проводили диверсии, снабжали партизан медикаментами, приближая час освобождения.

28 июля 1944 года Брест был освобожден в результате Люблинско-Брестской операции войсками трех армий 1-го Белорусского фронта (командующий маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский).

В честь освобождения Бреста в Москве был дан салют двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий. Отличившимся в боях за Брест 47 воинским частям и соединениям было присвоено почетное наименование «Брестских». Более двадцати воинов стали Героями Советского Союза.

Ко дню освобождения в городе осталось 14960 жителей. Вся тяжесть по восстановлению на 49 % разрушенного жилого фонда города легла на плечи брестчан и советских работников, присланных из восточных районов СССР восстанавливать Брест.

Послевоенный Брест отстраивался по утвержденному в 1948 году генеральному плану. Главными магистралями города стали улица Ленина, соединившая Привокзальную площадь с набережной реки Мухавец, и улица Московская (ныне проспект Машерова). В 1956 года образован музей обороны Брестской крепости. Только к 1958 году город достиг довоенного уровня.

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Брестской крепости в 1965 году присвоено почетное звание «Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».