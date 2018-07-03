Массовые аресты на Акции освобождения и солидарности в Минске (Видео, онлайн) 21 3.07.2018, 12:51

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Фото: «Радыё Свабода»

На акции в Минске задержаны 28 человек.

Акция освобождения и солидарности, инициированная Николаем Статкевичем сегодня в 13.00 возле станции метро «Парк Челюскинцев» в Минске, закончилась брутальными задержаниями.

Участники акции собирались возложить цветы к памятнику советским солдатам по улице Толбухина, а после – к мемориальному кресту жертв сталинских репрессий, который находится в самом парке Челюскинцев. Также участники акции собирались поддержать политзаключенных (в том числе фигурантов «дела профсоюзов») и протест против ресторана в Куропатах.

Накануне акции возле своего дома был арестован один из лидеров БНК Николай Статкевич. Политика доставили в РОВД Ленинского района Минска.

Сайт Charter97.org вел текстовую онлайн-трансляцию с акции. Видео предоставили «Белсат» и «Радыё Свабода».

13.40 Онлайн-трансляция завершена. Спасибо, что были с нами!

13.27 Арестован прохожий, который подошел к одному из автозаков и пытался поговорить с задержанными.

13.20 Сотрудники милиции выносят с бульвара Толбухина вещи, которые остались после задержаний: магнитофон-бумбокс, плакаты, удочки, муляж головы в нацистской фуражке.

13.15 Задержали священника Белорусской автокефальной церкви и случайного прохожего. Задержанные в автозаке скандируют «Ганьба!»

Фото: «Радыё Свабода»

13.13 Задержали еще одного участника акции, который до этого участвовал в защите Куропат.

13.02 Милиция в штатском задержала Нину Багинскую и брутально выносит ее с бульвара Толбухина. Активистка пытается сесть на асфальт, ее грубо заталкивают в автозак.

13.01 На акцию пришла Нина Богинская. «В стране происходит иностранная оккупация», - заявила активистка.

12.59 Задерживают активиста БСДП (Народная Грамада) Валентина Трокского, который принес цветы к памятнику советским солдатам.

Фото: «Радыё Свабода»

12.58 По проспекту в это время идет военная техника.

Фото: tut.by

12.57 Задерживают генерального секретаря БСДП (Народная Грамада) Сергея Спариша. Активист держит плакат «История Германии - это слепок истории Беларуси». Во время задержания активист скандирует «Гитлер капут!».

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Белсат»

12.56 «Мы хотим, чтобы в стране был совсем другой порядок. Мы выражаем протест против того режима, который правит страной. Беларуси сейчас угрожает оккупация, и мы как патриоты не можем этого допустить. 9,5 миллионов состоят из каждого из нас. И мы будем проявлять себя, чтобы добиться победы», - говорит одна из участниц акции.

12.53 Возле парка Челюскинцев собрались первые участники акции - те, кому удалось прорваться через сотрудников ГАИ и милицию в штатском.

Фото: tut.by

12.51 «Только что задержали активиста «Европейской Беларуси» Максима Винярского», - заявил журналистам представитель БНК из Молодечно, пришедший на акцию.

12.50 Независимых наблюдателей ПЦ «Весна», которые пришли наблюдать за акцией, задерживают люди в штатском.