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Пресс-служба БНК: На акции в Минске задержаны 28 человек

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  • 3.07.2018, 14:35
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Фото: facebook/БНК

(обновлено) Задержанных доставили в РУВД Первомайского района.

На Акции солидарности и освобождения, которая прошла сегодня в Минске, были задержаны более 28 активистов. Все они были доставлены в РУВД Первомайского района, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Протоколов на задержанных пока не составляют. Те, кого задерживали возле домов, в том числе лидера БНК Николая Статкевича и лидера движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчикa, доставили в другие РУВД Минска.

Акция освобождения и солидарности, инициированная Николаем Статкевичем сегодня в 13.00 возле станции метро «Парк Челюскинцев» в Минске, закончилась брутальными задержаниями.

Участники акции собирались возложить цветы к памятнику советским солдатам по улице Толбухина, а после – к мемориальному кресту жертв сталинских репрессий, который находится в самом парке Челюскинцев. Также участники акции собирались поддержать политзаключенных (в том числе фигурантов «дела профсоюзов») и протест против ресторана в Куропатах.

Фото: facebook/БНК
Фото: facebook/БНК
Фото: facebook/БНК

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