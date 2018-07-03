Фотофакт: Плакат «Свободу Хартии-97» на акции в Минске 3.07.2018, 16:09

Фото: svaboda.org

Активисты потребовали разблокировать независимый сайт в Беларуси.

Акция освобождения и солидарности, инициированная Николаем Статкевичем сегодня в 13.00 возле станции метро «Парк Челюскинцев» в Минске, закончилась брутальными задержаниями.

Участники акции собирались возложить цветы к памятнику советским солдатам по улице Толбухина, а после – к мемориальному кресту жертв сталинских репрессий, который находится в самом парке Челюскинцев.

Участники акции напомнили о свободе слова в Беларуси. Один из митингующих вышел с плакатом «Говорить без страха! Долой цензуру в СМИ! Свободу Хартии-97!».

Напомним, что 19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».

Накануне принятия поправок в закон о СМИ в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый сайт Charter97.org.