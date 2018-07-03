В лукашенковском параде участвовала российская дивизия, которая оккупировала Крым 19 3.07.2018, 16:58

8,117

Фото: sb.by

Псковская десантно-штурмовая дивизия прошла по улицам Минска.

Сегодня в Минске прошел парад к так называемому дню независимости. В параде приняли участие 4 тысячи военнослужащих, по городу прошла также механизированная колонна. Впервые оказался в строю и парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая. Традиционно принимали участи российские военнослужащие. Как заметил сайт Сharter97.org, по улицам Минска маршировала 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (Псковская).

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия - старейшее соединение Воздушно-десантных войск РФ. Дислоцирована в городе Псков. Разговорное название - «Псковская дивизия». Отдельные подразделения и части ее принимали участие в первой и второй Чеченской войне, операции в Косово, Грузии, в аннексии Крыма.

Десантники принимают активное участие в войне на территории Украины. 21 августа 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что в бою под Луганском украинские военные захватили две боевые машины десанта Псковской дивизии ВДВ России.

Ранее cайт «союзного государства» отмечал, что военнослужащие Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ примут участие в параде 3 июля. В параде должны были принять участие 175 десантников.

Фото: ТАСС