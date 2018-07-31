«Лента.ру»: Минск прокомментировал сообщения об инсульте у Лукашенко 39 31.07.2018, 8:20

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НАТАЛЬЯ ЭЙСМОНТ

ФОТО: CTV.BY

В последнее время диктатор много спит, безмерно ест и работает 4-5 часов в день.

Информация об инсульте у Лукашенко является бредом, заявила ТАСС пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, пишет lenta.ru.

Соответствующую новость опубликовал украинский портал «Деловая столица», сославшийся на источники в белорусских журналистских кругах. По информации издания, именно из-за инсульта и госпитализации Лукашенко не появлялся на публике с 28 июля и не поехал в Гомель. Заметка на этом сайте появилась днем 30 июля, но еще до публикации «Деловой столицы» об инсульте у правителя Беларуси передавал популярный политический Telegram-канал «Незыгарь».

До этого канал также сообщал о том, что Лукашенко страдает от сахарного диабета и в целом испытывает большие проблемы со здоровьем, в частности с давлением и ногами. В последнее время белорусский правитель, как сообщали авторы «Незыгаря», «много спит, безмерно ест и работает 4-5 часов в день».

Согласно сайту правителя Беларуси, 28 июля Лукашенко встретился с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином и в тот же день поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. 29 июля сообщений о деятельности главы государства на портале не было, а 30-го было опубликовано поздравление королю Марокко.

23 июля Лукашенко пообщался с президентом России Владимиром Путиным, который пригласил его в ближайшее время посетить РФ. Встреча может состояться в Сочи.