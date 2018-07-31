«Белорусы надеются на чудо»: Лидер оппозиции прокомментировал слухи об инсульте Лукашенко 14 31.07.2018, 16:05

10,565

Фото: tut.by

Николай Статкевич – о нестабильности власти диктатора.

Сообщение об инсульте у Лукашенко пока что остаются на уровне слухов.

Об этом в комментарии ТСН.uа заявил лидер Белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич.

По его словам, в последний раз Лукашенко появлялся на национальном телевидении три дня назад, 28 июля. С того времени наступило затишье, хотя обычно телеканалы, подконтрольные властям, ежедневно транслируют сюжеты о деяниях правителя.

"Три дня его нет, но я не стал бы считать это чем-то экстраординарным. Посмотрим. Хотя, вы понимаете, в стране личной власти одного человека, стабильность и устойчивость этой власти исключительно внешняя. И, конечно, если что-то действительно произойдет с Лукашенко, это мгновенно дестабилизирует ситуацию в стране", - отметил Статкевич.

Оппозиционный лидер также добавил, что в последнее время не наблюдал никаких событий или процессов, которые намекали бы на то, что с Лукашенко действительно что-то произошло. В частности, меры безопасности в стране не усиливались. Силовики живут по привычному плану.

В то же время рядовые белорусы в соцсетях начали активно обсуждать возможный инсульт Лукашенко.

"Конечно какая-то часть общества возбудилась. Большинство людей очень недовольны властью. Общество подавлено. У нас восемь спецслужб. Люди знают, что протесты жестоко подавляются. Поэтому им остается надеяться только на чудо. Таковым они считают внезапную смерть ненавистного им человека. Они думают, что после этого все станет хорошо. Но это неправильно. Если мы сами не добудем себе свободу и не будем защищать ее, то придет другой диктатор, который может оказаться даже хуже этого", - добавил Статкевич.

Отметим, что уже не первый раз в СМИ появляется информация о болезни правителя Беларуси. В частности, в 2007 году, когда Лукашенко исчез с экранов белорусов на некоторое время, начали курсировать слухи о его инфаркте. Позже их опроверг сам Лукашенко.

Тогда источником информации о возможной тяжелой болезни были белорусские оппозиционные издания. В этот же раз информация об инсульте появилась 30 июля в российском источнике - телеграмм-канале "Незыгарь".

"Известно, что у Лукашенко III степень диабета. Тем временем, в Минске говорят, что у Лукашенко случился ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии. Визит в Гомель был отменен", - говорится в сообщении телеграмм-канала.

Официальные СМИ в Беларуси проигнорировали это сообщение. Однако крупнейшее российское агентство ТАСС подлило масла, обратившись к пресс-секретарю президента Наталье Эйсмонт за комментарием. Она назвала это «бредом».

Поводом для слухов, вероятно, стало то, что правитель Беларуси отказался от посещения ранее запланированных мероприятий. В частности, 27 июля Лукашенко должен был открыть детскую областную больницу в Гомеле.

Во вторник, 31 июля, Лукашенко якобы провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко. Однако о встрече журналистам сообщил не диктатор, а сам руководитель области.