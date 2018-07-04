Португалия получила «туристический Оскар» 4.07.2018, 10:24

Награда вручается лучшей европейской стране для путешествий.

Второй год подряд Португалия названа «Главным направлением туризма» в Европе, победив в основной номинации «туристического Оскара» — премии World Travel Awards Europe 2018. Всего Португалия завоевала 36 наград – почти треть от общего числа номинаций, пишет «Европульс».

Помимо главной награды Португалия получила титул «Главного туристического бюро Европы», Мадейра была признана «Лучшим островным направлением», Лиссабон – «Лучшим городом».

Ряд ключевых наград достался Греции. В номинации «Лучшие пляжи» в этом году победил греческий Пелопоннес, а «Лучшим городом для короткого отдыха» признаны Афины. Среди победителей премии есть и российские: Санкт-Петербург стал «Лучшим направлением для круизов» и «Лучшим направлением для культурного туризма».

Премия World Travel Awards вручается ежегодно с 1993 года. Победителей выбирают по итогам голосования тысяч туристов и специалистов индустрии. Учитываются такие параметры, как безопасность и уровень развития туристической инфраструктуры.