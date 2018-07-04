В Сейме Польши прошли слушания по Беларуси 4 4.07.2018, 15:44

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Ситуацию в Беларуси обсудили в Комиссии по иностранным делам польского парламента.

В слушаниях по Беларуси приняли участие глава Комиссии по иностранных делам Гжегож Схетына, его заместители Малгожата Госевска и Роберт Тышкевич, заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, бывший министр иностранных дел Витольд Ващиковский, бывший заместитель министра иностранных дел Павел Коваль, глава Департамента восточной политики МИД Польши Ян Хофмокл, президент Фонда международной солидарности Мацей Фальковский, депутаты Сейма Польши от партий “Право и справедливость” и “Гражданская платформа”, аналитики и журналисты.

От Беларуси в слушаниях принимали участие один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев, лидер гражданской кампании “Европейская Беларусь” Андрей Санников, сопредседатель партии “Белорусская Христианская демократия” Виталий Рымашевский, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, заместитель директора телеканала “Белсат” Алексей Диковицкий, заместитель председателя Партии БНФ Алесь Стрельцов, одна из руководительниц Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Ирина Вешторд, председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и другие.

В начале заседания и организаторы, и участники слушаний осудили аресты в Минске лидера Белорусского Национального конгресса Николая Статкевича и председателя Партии БНФ Григория Костусева, которые должны были принять участие в слушаниях в Сейме. Николай Статкевич, напомним, был арестован накануне проведения в Минске 3 июля акции солидарности с политзаключенными.

Также в Сейме Польши осудили аресты десятков активистов оппозиции за участие в акции 3 июля и акции в Куропатах, в том числе Павла Северинца, Ольги Николайчик, Максима Винярского, Вячеслава Сивчика, Николая Соляника, Александра Лаврентьева.

Глава Комиссии по иностранным делам Гжегож Схетаны отметил, что происходящее сегодня в Беларуси напоминает ситуацию в Польше в 1970-1980 годах под советской оккупацией и заявил, что польские власти намерены поддерживать белорусскую оппозицию на пути к свободе и демократии их страны.

Один из лидеров БНК Владимир Некляев заявил об ухудшении ситуации с правами человека в Беларуси, призвав польских депутатов не верить в рассказы о некоем “улучшении ситуации”, поскольку не может быть ничего хорошего, если попираются права человека. Диалог Евросоюза с режимом Лукашенко, по словам Некляева, стал поддержкой диктаторского режима и способом его консервации. Однако, подчеркнул политик, Белорусский Народный Конгресс призывал и будет призывать белорусов выходить на открытые акции протеста, поскольку другого пути к свободе нет.

Андрей Санников заявил, что сегодня демократический мир должен решительно протестовать против ухудшения ситуации с демократией в Беларуси. По его словам, отсутствие адекватной реакции привело к тому, что после блокировки крупнейшего независимого сайта Charter97.org были приняты усиливающие цензуру поправки в Закон о СМИ, после преследования лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика начались массовые репрессии против активистов независимых профсоюзов, а после принятие декрета “о тунеядцах” появились сталинские “тройки”. По словам лидера “Европейской Беларуси”, диалог сегодня должен происходить не между ЕС и диктатурой, а между белорусскими демократическими силами и властями Беларуси с участием или без участия Лукашенко. Ситуация сегодня для этого благоприятная, уверен Санников, поскольку у диктатора закончились деньги.

Такой диалог вполне возможен, но только после полного прекращения репрессий против оппозиции и гражданского общества, а самым действенным инструментом для прекращения репрессий являются санкции.

Наталья Радина рассказала о блокировке сайта Charter97.org, поправках в Закон о СМИ, которые вводят репрессии не только против независимых журналистов, но и против читателей независимых сайтов, преследовании фрилансеров и журналистов, работающих на вещающие из-за рубежа телеканал “Белсат” и “Радыё Рацыя”, уголовных делах против видеоблогеров и усилии позиций российской пропаганды в Беларуси. При этом главный редактор Charter97.org также отметила, что белорусским независимым журналистам сегодня не хватает солидарности международного сообщества. Более того, на этом фоне сокращается финансирование независимых СМИ, в том числе сайта “Хартия-97”, который, находясь в критической ситуации, ни на один день не останавливает свою работу. Ситуация с независимыми СМИ, гражданским обществом и демократической оппозицией в Беларуси, по ее словам, сегодня это не только вопрос ценностей и принципов, но и вопрос европейской безопасности, гарантией которой может быть только свободная демократическая Беларусь.

Виталий Рымашевский заявил, что открытость Евросоюза для Беларуси должна иметь конкретную цель – проведение в стране политических и экономических реформ и свободных выборов. Сегодня же, по его словам, европейские политики “закрывают глаза” на нарушение прав человека в Беларуси, идет сокращение поддержки независимым СМИ, гражданского общества и оппозиции, что приводит к приходу в Беларусь “русского мира”.

Анатолий Лебедько отметил, что сегодня необходимо вернуть белорусам права выборов и важнейшей задачей для оппозиционных политических партий сегодня является создание международной коалиции по проведению в Беларуси свободных выборов.

По результатам слушаний Комиссия по иностранным делам Сейма Польши приняла резолюцию, в которой осудила “волну репрессий” в Беларуси и призвала белорусские власти соблюдать права человека и придерживаться принципов свободы и демократии.