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Максим Винярский осужден на 10 суток

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  • 4.07.2018, 16:48
Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

Координатор «Европейской Беларуси» провел ночь в ЦИП.

На Акции освобождения и солидарности в Минске был задержан координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. Ночь он провел в ЦИП. В суде Минского района Максима Винярского осудили по ст. 23.34 КоАП на 10 суток.

Акция освобождения и солидарности, инициированная Николаем Статкевичем 3 июля в 13.00 возле станции метро «Парк Челюскинцев» в Минске, закончилась брутальными задержаниями.

Участники акции собирались возложить цветы к памятнику советским солдатам по улице Толбухина, а после – к мемориальному кресту жертв сталинских репрессий, который находится в самом парке Челюскинцев. Также участники акции собирались поддержать политзаключенных (в том числе фигурантов «дела профсоюзов») и протест против ресторана в Куропатах.


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